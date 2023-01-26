Польша инициирует в Совете Европы резолюцию о выплате Германией репараций

Польша инициирует в Совете Европы резолюцию о выплате Берлином компенсаций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом 26 января сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик.

Он отметил, что проект резолюции касается изучения правомочности Варшавы на получение компенсации от ФРГ. По словам Мулярчика, проект подписан 35 парламентариями из 11 стран Совета Европы.

Кроме того, замминистра обратил внимание на асимметрию репараций после Второй мировой войны: одни страны получили компенсационные пособия, а другие нет. На этом, по словам Мулярчика, Варшава хочет сделать акцент.

Он отметил, что Варшава рассчитывает после рассмотрения резолюции на итоговый доклад, призывающий ФРГ изменить законодательство и выплатить репарации.

Накануне министр правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк допустил, что вопрос репараций со стороны ФРГ за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, будет обсуждаться еще несколько поколений.

При этом в начале января в МИД Польши пришла нота, в которой указывалось, что Берлин официально отказался обсуждать с Варшавой компенсацию ущерба, нанесенного за годы Второй мировой войны.

Власти Польши требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций.