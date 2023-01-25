В Польше оценили перспективу выплат Германией репараций

Вопрос репараций со стороны ФРГ за ущерб во время Второй мировой войны будет обсуждаться еще несколько поколений. Об этом 25 января заявил министр правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк в эфире радиостанции Zet.

Он отметил, что получение репараций — право детей и внуков. ФРГ, по словам Шинковского, должна принять, что это «нереализованная обязанность» страны.

Власти Польши требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций.

При этом заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик 10 января заявлял, что получение репараций — вопрос нескольких лет.

В начале января в МИД Польши пришла нота, в которой указывалось, что Берлин официально отказался обсуждать с Варшавой компенсацию ущерба за годы Второй мировой войны.

В сентябре 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о выплате Польше закрыт. В правительстве ФРГ подчеркивали, что Варшава отказалась от дальнейших репараций в 1953 году и неоднократно подтверждала этот отказ.