Реклама
Прямой эфир
Общество
Москалькова призвала помочь желающим приехать к родственникам в РФ украинцам
Мир
В Кремле назвали предпочтительным вариант решения украинского вопроса переговорами
Экономика
В Кремле скептически оценили прогнозы потерь РФ от потолка цен на нефть
Общество
В Минздраве заявили о стабильной ситуации с производством и поставками лекарств
Авто
В России можно заказать новый Skoda Kodiaq из Китая
Наука
«Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном режиме
Мир
В Польше заявили о намерении получить репарации от ФРГ в течение нескольких лет
Мир
СБУ начала проверки в правительственном квартале Киева
Общество
Построенную в Раменках транспортную развязку ввели в эксплуатацию
Авто
Suzuki провела мировую премьеру электрокроссовера eVX
Спорт
Малкина признали первой звездой дня в НХЛ
Общество
В Мелитополе из библиотек изъяли более 5 тыс. экстремистских книг

В Польше заявили о намерении получить репарации от ФРГ в течение нескольких лет

МИД Польши: получение репарации от ФРГ может занять несколько лет
0
Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Получение Польшей от Германии компенсаций за ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны, может занять несколько лет. Об этом 10 января заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в эфире радиостанции RMF.

Попали на деньги: Польша вновь потребовала от Германии военных репараций
Варшава хочет получить от Берлина $1,3 трлн за Вторую мировую войну

«Это перспектива, может быть, не нескольких месяцев, но нескольких лет», — считает он.

Муларчик напомнил, что в последние недели МИД страны обратился к ряду международных организаций и к 50 странам — членам Совета Европы, НАТО и Евросоюза (ЕС) с просьбой оказать поддержку в получении компенсации от Германии.

По словам замминистра, сейчас власти проводят информационную работу, после которой будут задействованы дипломатические и правовые средства.

На прошлой неделе стало известно, что в МИД Польши пришла нота, в которой указывалось, что Берлин официально отказался обсуждать с Варшавой компенсацию ущерба за годы Второй мировой войны.

В декабре 2022 года научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов рассказал «Известиям», что Польша не имеет юридических оснований для требования репараций. По его словам, все вопросы, связанные с репарациями, были закрыты в ходе присоединения ГДР к ФРГ в 1990 году.

Вместе с тем еще в сентябре 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о выплате Польше закрыт. В правительстве ФРГ подчеркивали, что Варшава отказалась от дальнейших репараций в 1953 году и неоднократно подтверждала этот отказ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023