В Польше заявили о намерении получить репарации от ФРГ в течение нескольких лет
Получение Польшей от Германии компенсаций за ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны, может занять несколько лет. Об этом 10 января заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в эфире радиостанции RMF.
«Это перспектива, может быть, не нескольких месяцев, но нескольких лет», — считает он.
Муларчик напомнил, что в последние недели МИД страны обратился к ряду международных организаций и к 50 странам — членам Совета Европы, НАТО и Евросоюза (ЕС) с просьбой оказать поддержку в получении компенсации от Германии.
По словам замминистра, сейчас власти проводят информационную работу, после которой будут задействованы дипломатические и правовые средства.
На прошлой неделе стало известно, что в МИД Польши пришла нота, в которой указывалось, что Берлин официально отказался обсуждать с Варшавой компенсацию ущерба за годы Второй мировой войны.
В декабре 2022 года научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов рассказал «Известиям», что Польша не имеет юридических оснований для требования репараций. По его словам, все вопросы, связанные с репарациями, были закрыты в ходе присоединения ГДР к ФРГ в 1990 году.
Вместе с тем еще в сентябре 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о выплате Польше закрыт. В правительстве ФРГ подчеркивали, что Варшава отказалась от дальнейших репараций в 1953 году и неоднократно подтверждала этот отказ.