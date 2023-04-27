Неудобная правда: в Польше растет число отрицателей холокоста

Польский регулятор вещания возбудил дело против частной телекомпании TVN, владеющей каналом TVN24. Это произошло после выступления в эфире исследователя холокоста Барбары Энгелькинг, в ходе которого она заявила, что поляки недостаточно помогали евреям во время Второй мировой войны. В последнее время в Польше всё чаще пытаются скрыть факты участия поляков в убийствах их еврейских соседей. Подробности — в материале «Известий».

Скандальное интервью

Трагедия евреев Польши хорошо известна. «Накануне немецкой оккупации Польши в 1939 году там проживало 3,3 млн евреев. В конце войны в живых осталось около 380 тыс. польских евреев. Остальные были убиты — в основном в гетто и шести лагерях смерти: Хелмо, Белжец, Собибор, Треблинка, Майданек и Аушвиц-Биркенау», — сообщает израильский центр памяти жертв холокоста «Яд Вашем». Почему же выступление в эфире телеканала TVN24 историка и социолога Барбары Энгелькинг, возглавляющей польский Центр исследований холокоста, не понравилось властям государства? Та обвинила чиновников в сокрытии участия поляков в убийствах евреев.

По словам историка, евреи надеялись, что поляки станут их союзниками или по крайней мере сохранят нейтралитет. «Что они не будут до такой степени пользоваться ситуацией и что не будет повсеместного шантажа. Мне кажется, что поляки просто провалились», — подчеркнула Энгелькинг. Она также обвинила власти Польши в фальсификации истории.

Фото: commons.wikimedia.org Исследователь холокоста Барбара Энгелькинг

Интервью привлекло к себе внимание и вызвало возмущение у правящей в Польше партии «Право и справедливость». Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Энгелькинг допустила «скандальные слова, не имеющие ничего общего с достоверными историческими знаниями». Высказывания Энгелькинг, являются, по мнению Моравецкого, частью «антипольского нарратива».

В свою очередь, глава Национального совета по телерадиовещанию Мацей Свирский объявил о возбуждении дела против TVN. По его мнению, «если бы поляки не помогали евреям, немцы не вводили бы смертную казнь за помощь евреям». Хотя в общем-то и Энгелькинг в телеэфире не отрицала, что были поляки, которые помогали евреям во время холокоста. Просто было достаточно и других поляков — соучаствовавших в убийствах и грабеже имущества жертв. Причем убивать евреев поляки продолжили и уже после изгнания из нее гитлеровских оккупантов.

Евреи во время отправки в концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау. 1944 год Фото: Global Look Press

Однако «Право и Справедливость» настаивает на том, чтобы изображать поляков только в качестве жертв или героев — поэтому столь неприглядные страницы истории, как соучастие в убийствах евреев в Польше, там стараются замести под ковер. В 2018 году правительство приняло так называемый закон о холокосте, грозивший тюрьмой за «клевету на польский народ» или за обвинение страны в нацистских преступлениях. Правда, вскоре под давлением международного сообщества скандальный закон пришлось отменить.

А в 2021 году Польша лишила евреев права на компенсацию за имущество, изъятое у их семей во время холокоста. Это решение вызвало дипломатический кризис между Варшавой и Иерусалимом. Глава израильского МИДа Яир Лапид распорядился отозвать посла из Польши. Также Лапид запретил поездки израильских школьников в Польшу, заявив, что польские педагоги пытаются манипулировать содержанием материалов, которые преподают детям во время поездок. Поляки, в свою очередь, отреагировали серией антисемитских инцидентов.

Перечень «врагов»

Скандал вокруг интервью Энгелькинг в эфире TVN24 — не первый подобного рода. Пресса Израиля пишет, что специальная группа редакторов польской Википедии в течение пятнадцати лет систематически правила страницы, содержащие информацию о холокосте. Цель этой редактуры заключалась в том, чтобы снять с поляков вину за антисемитские преступления. А в августе прошлого года польский новостной сайт Wyborcza сообщил об утечке электронной переписки между премьером Моравецким, журналистом правого толка Брониславом Вильдштейном и двумя советниками главы правительства. В письме от 2018 года Вильдштейн заявил Моравецкому, что «основная проблема, с которой мы сталкиваемся в наших отношениях с евреями, заключается в том, что все контакты с ними монополизировали наши враги». Далее Вильдштейн пояснил, что он понимает под «наши врагами» не только политических противников «Права и Справедливости», но и «врагов всей польской нации». В качестве примера таких «врагов» он назвал Центр исследований холокоста, который, по его словам, «демонстрирует почти навязчивую ненависть к полякам».

Президент Польши Анджей Дуда во главе «Марша жизни» на территории бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау Фото: Global Look Press/Wojciech Grabowski

Во «враги» Вильдштейн записал, в частности, историка Яна Грабовского, который, дескать, «говорит, что вопрос о том, что поляки помогали евреям, может быть решен только после расследования наших собственных (польских) преступлений». Также во «вражеский» список угодила и Барбара Энгелькинг, которая, по словам Вильдштейна, «взяла на себя отношения с «Яд Вашем». В свете этой переписки, кстати, по-новому выглядит признание окружным судом в Варшаве иска против Энгелькинг и Грабовского — за выпущенный под их редакцией сборник научных статей под названием «Бесконечная ночь: судьбы евреев в отдельных воеводствах оккупированной Польши».

Под конец же письма Вильдштейн советовал Моравецкому «проанализировать статус» таких учреждений, как Еврейский исторический институт в Варшаве и Музей истории польских евреев и подумать над «возможностью внедрения наших людей в их среду». В другом послании Вильдштейн писал Моравецкому о том, как важно правильно презентовать Польшу с ее историей как на местном, так и на международном уровне, приравнивая пережитые поляками страдания к страданиям евреев. Обсуждались кандидатуры журналистов, которым можно было бы поручить эту работу. Все собеседники пришли к единодушному выводу, что Польша не должна брать на себя ответственность за преступления холокоста.

Печи крематория концлагеря Аушвиц-Биркенау Фото: Global Look Press/Jan Woitas

Журналисты же, отстаивающие историческую истину, рискуют подвергнуться в Польше неприятностям. Так, в декабре 2021 года польская полиция арестовала и допросила журналистку Катаржину Маркуш, руководившую сайтом Jewish.pl. На основании жалобы анонимного «доброжелателя» ее заподозрили в «публичном оскорблении нации». Маркуш назвала «выдумками» рассказы о «стойкости, гостеприимстве, храбрости и благородстве поляков» и об огромной помощи, оказанной ими евреям во время и сразу после войны. Журналистка отказалась отрекаться от своих слов, а позже в беседе с прессой жаловалась: «Польская прокуратура не наказывает тех, кто поддерживает антисемитские настроения, но готова наказать журналиста? Это безумие!». В том же году американский историк Элиана Адлер отказалась принять премию от польского государственного Института Пилецкого, заявив, что данное учреждение «подавляет работу историков, которые стремятся показать сложные и поистине трагические аспекты военного прошлого Польши».

Удар по историческому мифу

Политический обозреватель, специалист по Польше Станислав Стремидловский в беседе с «Известиями» рассказал, что у ситуации с делом, возбужденным против TVN за интервью с Барбарой Энгелькинг, есть двойное дно. В первую очередь необходимо иметь в виду, что TVN принадлежит американской корпорации Warner Bros.

— Примерно месяц назад TVN совершила еще один мощный информационный вброс — когда стала обвинять покойного папу римского Иоанна Павла II, уроженца Польши, в том, что он способствовал укрывательству педофилов. Это был масштабный инцидент, вызвавший резкую реакцию со стороны партии «Право и Справедливость», — отмечает Стремидловский.

В этом году осенью в Польше состоятся очередные парламентские выборы. По словам эксперта, TVN активно участвует в избирательной кампании — явно подыгрывая польским либералам, являющимся главными соперниками «Права и Справедливости». И в данном случае скандал вокруг интервью Барбары Энгелькинг бьет именно по имиджу ПиС. Ведь Энгелькинг, Грабовский и их соратники рассказывают не только о делах минувших дней. Они еще и обвиняют правящие круги в сокрытии неудобных исторических фактов.

Мемориал жертвам Холокоста в Берлине Фото: Global Look Press/Ren Pengfei

Станислав Стремидловский указывает и еще на один немаловажный аспект. Как известно, Польша под руководством «Права и Справедливости» провозгласила одной из своих целей получение колоссальных репараций с Германии — за ущерб, нанесенный немцами во время Второй мировой войны. В Польше поддерживается исторический миф о «народе-мученике», «народе-страдальце». В частности, навязывается тезис о том, что польский народ стал одной из главных жертв германской агрессии — за что теперь ему и полагаются многомиллиардные компенсации. Для этого в Варшаве хотели бы заручиться помощью США и хотя бы моральной поддержкой со стороны Израиля. А теперь что же получается — на самом деле это поляки помогали немцам уничтожать евреев? Само собой, что подобный нарратив прямо вреден в деле истребования репараций в пользу Польши — понижая шансы Варшавы на получение желаемого.

Также Стремидловский предлагает не забывать, что многие поляки всё же действительно пытались помочь жертвам нацизма. «Именно Польша дала наибольшее количество «Праведников народов мира» — 7232. Это звание, как известно, в Израиле присваивали людям, которые, рискуя собой, спасали евреев от смерти. Но, с другой стороны, никуда не денешься от факта, что многие поляки также и преследовали евреев, и выдавали их на расправу нацистам. Это тоже неоспоримые исторические факты. Но именно эти нелицеприятные для национальной гордости факты «Право и Справедливость» и не желают признавать», — заключает политолог.