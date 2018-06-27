Президент Польши отменил уголовное наказание за обвинение страны в холокосте

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки, которые отменяют уголовное наказание за обвинения польского народа в преступлениях холокоста.

Как сообщает Reuters, речь идет о поправках в закон об институте национальной памяти. Они исключают из закона пункт об уголовном наказании за приписывание Польше и полякам ответственности за преступления холокоста.

Как заявил выступивший с этой инициативой премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, снятие уголовной ответственности позволит улучшить отношения с некоторыми государствами, в том числе США. Вместе с тем он отметил, что закон об уголовном наказании сыграл положительную роль, поскольку поднял обсуждение темы холокоста на высокий уровень.

Ранее 27 июня сейм Польши (нижняя палата парламента) также высказался за отмену наказания в виде тюремного заключения за утверждения о причастности государства и его народа к преступлениям холокоста. Позднее в этот же день польские сенаторы поддержали инициативу.

Сейчас суд Польши может вынести приговор о тюремном заключении до трех лет за употребление выражения «польские лагеря смерти» и другие высказывания, выставляющие граждан Польши соучастниками преступлений нацистской Германии.