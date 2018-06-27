Сенат Польши поддержал отмену наказания за обвинения граждан в холокосте

Польские сенаторы поддержали инициативу снятия уголовной ответственности за обвинения властей и жителей республики в преступлениях холокоста. Голосование по внесению изменений в закон об Институте национальной памяти состоялось в верхней палате парламента республики 27 июня.

Как передает «РИА Новости», в поддержку инициативы высказались 76 сенаторов, один выразил несогласие. Законопроект предлагает исключить из законодательства положения, в которых предусматривается лишение свободы на срок до трех лет за приписывание Польше или польскому народу ответственности за преступления холокоста.

Ранее 27 июня сейм Польши (нижняя палата парламента) также высказался за отмену уголовного наказания за обвинение государства и его народа в преступлениях холокоста.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что снятие уголовной ответственности позволит улучшить отношения с рядом государств, в том числе США, однако ввод наказания ранее сыграл положительную роль, поскольку поднял обсуждение темы холокоста на высокий уровень. «Без этого не было бы таких высказываний канцлера Германии, министра иностранных дел Германии, которые ясно указывают на вину Германии», — заключил глава польского кабмина.

На сегодняшний день суд Польши может вынести приговор о тюремном заключении до трех лет за употребление выражений «польские лагеря смерти» и другие высказывания, выставляющие граждан Польши соучастниками преступлений нацистской Германии. Кроме того, запрещается пропаганда бандеровской идеологии и отрицание устроенной украинскими националистами «Волынской резни». Законопроект, отменяющий это право, теперь предстоит подписать президенту республики Анджею Дуде.