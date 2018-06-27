Прямой эфир

Сенат Польши поддержал отмену наказания за обвинения граждан в холокосте

0
Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польские сенаторы поддержали инициативу снятия уголовной ответственности за обвинения властей и жителей республики в преступлениях холокоста. Голосование по внесению изменений в закон об Институте национальной памяти состоялось в верхней палате парламента республики 27 июня.

Покаялись и хватит
Варшава, обидевшись на термин «польские лагеря смерти», ввела ответственность за обвинения поляков в участии в холокосте

Как передает «РИА Новости», в поддержку инициативы высказались 76 сенаторов, один выразил несогласие. Законопроект предлагает исключить из законодательства положения, в которых предусматривается лишение свободы на срок до трех лет за приписывание Польше или польскому народу ответственности за преступления холокоста.

Ранее 27 июня сейм Польши (нижняя палата парламента) также высказался за отмену уголовного наказания за обвинение государства и его народа в преступлениях холокоста.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что снятие уголовной ответственности позволит улучшить отношения с рядом государств, в том числе США, однако ввод наказания ранее сыграл положительную роль, поскольку поднял обсуждение темы холокоста на высокий уровень. «Без этого не было бы таких высказываний канцлера Германии, министра иностранных дел Германии, которые ясно указывают на вину Германии», — заключил глава польского кабмина.

На сегодняшний день суд Польши может вынести приговор о тюремном заключении до трех лет за употребление выражений «польские лагеря смерти» и другие высказывания, выставляющие граждан Польши соучастниками преступлений нацистской Германии. Кроме того, запрещается пропаганда бандеровской идеологии и отрицание устроенной украинскими националистами «Волынской резни». Законопроект, отменяющий это право, теперь предстоит подписать президенту республики Анджею Дуде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Памятник Благодарности Красной армии планируют демонтировать в Варшаве
Сейм Польши отменил уголовное наказание за обвинение страны в преступлениях холокоста

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017