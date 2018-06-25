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Памятник Благодарности Красной армии планируют демонтировать в Варшаве

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Фото: ТАСС/Алексей Панциков
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Власти польской столицы заявили о намерении демонтировать памятник Благодарности Красной армии, установленный в Скарышевском парке на правом берегу Вислы.

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Как сообщается на официальном информационном портале города, судьба монумента зависит от позиции Музея польской истории. После получения положительного решения начнется демонтаж мемориала. Музей примет монумент в свое собрание, передает ТАСС.

Памятник Благодарности солдатам Красной армии был установлен в Скарышевском парке 15 сентября 1946 года в память о советских солдатах, погибших 10–15 сентября 1944 года в боях за этот район города.

В феврале сообщалось о демонтаже памятника советским воинам в польском городе Лидзбарк-Варминьски, расположенном близ Калининграда.

Осенью 2017 года в Польше вступил в силу закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Сообщалось, что он затронет более 450 памятников, 230 из которых установлены в честь солдат-красноармейцев.

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