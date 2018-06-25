Памятник Благодарности Красной армии планируют демонтировать в Варшаве

Власти польской столицы заявили о намерении демонтировать памятник Благодарности Красной армии, установленный в Скарышевском парке на правом берегу Вислы.

Как сообщается на официальном информационном портале города, судьба монумента зависит от позиции Музея польской истории. После получения положительного решения начнется демонтаж мемориала. Музей примет монумент в свое собрание, передает ТАСС.

Памятник Благодарности солдатам Красной армии был установлен в Скарышевском парке 15 сентября 1946 года в память о советских солдатах, погибших 10–15 сентября 1944 года в боях за этот район города.

В феврале сообщалось о демонтаже памятника советским воинам в польском городе Лидзбарк-Варминьски, расположенном близ Калининграда.

Осенью 2017 года в Польше вступил в силу закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Сообщалось, что он затронет более 450 памятников, 230 из которых установлены в честь солдат-красноармейцев.