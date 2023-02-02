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«Дружба» врозь: ВФУ нанесли ракетный удар по нефтепроводу

России следует усиливать ПВО приграничных с Украиной территорий, уверены эксперты
Фото: ТАСС/Александр Саверкин
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Перекачивающая станция «Новозыбков» нефтепровода «Дружба» в Брянской области попала под обстрел. ВФУ нанесли удар по объекту ракетой «Точка-У». Нефтепровод работает в штатном режиме, пострадавших нет, сообщили 1 февраля в компании «Тренснефть». Эксперты считают, что обстрелы не прекратятся и российской армии придется усиливать ПВО в приграничных областях. Причем делать это стоит, принимая во внимание, что страны Запада анонсировали поставки ВФУ боеприпасов с дальностью до 150 км. Также 1 февраля были уничтожены моторные лодки с украинским десантом, пытавшимся переправиться на левый берег Днепра.

Ликвидировать обстрелы

Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей ликвидировать саму возможность обстрела ВФУ приграничных регионов России.

— Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства, — заявил глава государства 1 февраля, открывая совещание по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах и в результате ЧС.

Ранее в этот день стали известны подробности обстрела нефтепровода «Дружба». Выпущенная 31 января вечером с территории Украины ракета «Точку-У» упала на территории нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» в Брянской области.

— В результате попадания снаряда по территории станции пострадавших нет, повреждения устраняются силами ремонтной бригады. Нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме, — рассказал 1 февраля официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

По его словам, эта станция используется лишь при пиковых нагрузках на нефтепроводе «Дружба». Последний раз она включалась на несколько часов в прошлом году.

«Дружба» врозь
Дружба
Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Трубопровод берет начало в Самарской области. Его ветки проходят через Брянск, Белоруссию, Украину и далее в Европу. Конечные получатели нефти -— Польша, Чехия, Словакия, Германия и Венгрия.

Украинские формирования продолжат наносить удары по территории России, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

— Это будет происходить, особенно с учетом анонсированных поставок с Запада планирующих боеприпасов с дальностью 100-150 км, — отметил он в беседе с «Известиями». — В последнее время наши артиллеристы научились засекать и уничтожать пусковые установки реактивной артиллерии. С новыми боеприпасами у украинских артиллеристов появится возможность наносить удары, не подвергая себя риску. Под угрозой будет и Крым, и Белгородская, и Курская области. Поэтому необходимо укреплять противовоздушную оборону приграничных территорий.

Десант не доплыли

В Минобороны рассказали подробности боев с украинскими формированиями в зоне СВО.

— На купянском направлении артиллерией Западной группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За сутки на этом направлении уничтожено до 30 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении уничтожены две моторные лодки и до 10 человек десанта ВФУ. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и три склада боеприпасов ВФУ.

«Дружба» врозь
удар
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

На красно-лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск Центр нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВФУ. Противник потерял до 95 военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль.

На донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение противнику и уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВФУ.

За сутки на этом направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, один танк, три бронемашины, гаубица «Мста-Б», боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», а также САУ Caesar производства Франции.

На южно-донецком и запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск Восток нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВФУ, а также 108-й и 124-й бригад терробороны.

За сутки на данных направлениях украинские формирования потеряли свыше 60 военнослужащих, один танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля. Также уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

«Дружба» врозь
взрыв
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВФУ в Сумской области, 88 артиллерийских подразделений ВФУ на огневых позициях и 131 район сосредоточения войск.

ПВО сбили девять беспилотников и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 381 самолет, 206 вертолетов, 2996 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7706 танков и других боевых бронированных машин, 998 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3978 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8243 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Морпехи идут на штурм

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

В ходе наступления механик-водитель рядовой Константин Богатырев на боевой машине пехоты прикрывал штурмовые подразделения морских пехотинцев. Во время атаки его БМП и морпехи попали под массированный обстрел. Мгновенно оценив обстановку, он вывел боевую машину из-под огня на удобную позицию.

«Дружба» врозь
пехотинцы
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Меткими выстрелами он уничтожил огневую точку противника. Четкие и быстрые действия Константина Богатырева помогли без потерь взять укрепленный район противника.

Старший начальник зенитного ракетного расчета лейтенант Данил Евсюгин прикрывал российские войска от атак с воздуха. Находясь на позиции, он заметил, что в сторону наших подразделений летят две ракеты РСЗО западного производства. Расчет Данилы тут же уничтожил их.

Прикрывая оборонительный участок, Данил Евсюгин уничтожил 78 воздушных целей. Благодаря его хладнокровным и расчетливым действиям удалось защитить важные объекты от атак с воздуха.

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