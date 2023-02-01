Окружение и дорога: в ДНР освободили село Благодатное

Российские войска 31 января освободили населенный пункт Благодатное в ДНР. Всего на донецком направлении было уничтожено до 50 украинских военнослужащих и несколько единиц военной техники. Контроль над Благодатным — это важный шаг к оперативному окружению гарнизона в Артемовске, отмечают эксперты. Для этого российским войскам осталось перерезать одну трассу, идущую на Часов Яр. Она уже находится под огневым воздействием, и если украинские войска в ближайшее время не покинут по ней Артемовск, образуется котел, уверен эксперт. В этот же день президент России Владимир Путин поручил генпрокурору РФ Игорю Краснову усилить надзор за ситуацией в оборонно-промышленном комплексе и соблюдением прав мобилизованных.

Права мобилизованных

Владимир Путин во время рабочей встречи с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым обратил его внимание на соблюдение прав мобилизованных россиян.

— Вы упомянули о правах мобилизованных граждан. Я вас прошу продолжить контроль за этим направлением, за этой сферой деятельности, — сказал президент.

Глава государства также указал на необходимость усилить надзор за тем, что происходит в оборонно-промышленном комплексе.

— Здесь и вопросы финансирования, вопросы соблюдения дисциплины, вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности государства , — подчеркнул он.

Ловцы снова Президент РФ Владимир Путин и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов (справа) во время встречи Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Игорь Краснов заверил президента, что надзор за соблюдением законности в Вооруженных силах и ОПК страны — приоритет ведомства в настоящее время. Так, генеральный прокурор сообщил, что решена большая часть проблем с обеспечением военных обмундированием.

— Мы продолжаем заниматься вопросами обеспеченности мобилизованных военнослужащих бронежилетами, другим обмундированием. Большинство проблем уже решено. Сейчас мы контролируем поставки мобилизованным военнослужащим зимнего форменного обмундирования, а также образование соответствующих складов и их сохранность, — сказал Игорь Краснов.

Руководитель Генпрокуратуры также сообщил президенту, что усилиями надзора домой возвращены «свыше 9 тыс. граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, кто по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы».

31 января Владимир Путин также поручил Минобороны РФ совместно с МИДом подписать соглашение с Белоруссией о создании совместных учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих.

Освободили Благодатное

Добровольцы штурмовых отрядов 31 января освободили населенный пункт Благодатное в ДНР. Их поддерживали огнем оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Южной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.

— За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка производства Франции Caesar, артиллерийская система М-777 производства США, а также гаубица «Мста-Б», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Освобождение Благодатного — это прямой путь к окружению гарнизона в городе Артемовск, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Ловцы снова Военнослужащий ВС РФ Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Осталось перерезать единственную трассу, которая идет на Часов Яр на севере, и город будет в оперативном окружении, — объяснил он. — Трасса уже в принципе находится под огневым воздействием. Они сейчас думают, уходить или нет. Если не уйдут, будет котел.

По словам эксперта, продвижение есть по всем направлениям фронта.

— Это должно быть предвестием более продвинутых событий, — считает Василий Дандыкин. — На запорожском направлении вышли уже ко второй линии обороны. Таких укрепрайонов, как на донбасской дуге, забетонированных, с использованием угольных и других шахт, дальше у противника уже не будет. Дальше нас ждет то, что они создавали не за восемь лет, а за гораздо меньшее время. А это уже по зубам и артиллерии крупного калибра, и тем же «Тюльпанам».

Зенитчики сбили Ми-8

В Минобороны рассказали подробности других боев с украинскими формированиями в зоне СВО.

— На купянском направлении артиллерия Западной группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 114-й и 103-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области, — сообщил Игорь Конашенков.

Потери противника составили до 45 военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20.

На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск Центр нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВФУ, уничтожено более 60 украинских военнослужащих и четыре бронемашины.

На южно-донецком направлении подразделения группировки войск Восток нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВФУ и 110-й бригады теробороны. Также уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами. Потери украинских формирований на данном направлении составили свыше 40 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также два склада с боеприпасами ВФУ.

Ловцы снова Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 84 артиллерийских подразделения ВФУ на огневых позициях и 126 районов сосредоточения войск.

Средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе села Золотая Балка Херсонской области. Кроме того, уничтожено пять беспилотников и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен: 381 самолет, 206 вертолетов, 2987 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7691 танк и другие боевые бронированные машины, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3970 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8229 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Артиллеристы не допустили атаки

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Находясь на переднем крае дивизион подполковника Юрия Гавшина поддерживал артогнем подразделения российских мотострелков. Юрий лично корректировал стрельбу и передавал координаты целей противника. В ходе боя артиллерист уничтожил артиллерийское орудие, кочующий миномет с расчетом, боевую машину пехоты иностранного производства и свыше десятка боевиков.

Благодаря грамотным, решительным и смелым действиям офицера российским войскам удалось без потерь уничтожить подразделения наступающего противника и удержать господствующие высоты.

В ходе штурма вражеских позиций расчет гвардии сержанта Артема Томилова поддерживал артиллерийским огнем российские подразделения. Украинские боевики вели ответный огонь. В результате обстрела несколько военнослужащих ранило осколками.

Ловцы снова Военнослужащий ВС РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Артем вместе с подчиненными выехал на позиции подразделения, оказал боевым товарищам первую медицинскую помощь и организовал их эвакуацию. Одного тяжелораненого военнослужащего он лично вынес на руках с поля боя и доставил в медпункт. Вернувшись на передовую, он занялся эвакуацией техники и орудия из-под обстрела.