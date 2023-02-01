Зачем оно им НАТО: почему Сеул не согласился поставлять оружие Киеву

Два главных американских союзника в Азии — Южная Корея и Япония — все очевиднее вовлекаются в орбиту НАТО . 1 февраля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг завершил свое азиатское турне , в рамках которого он посетил Сеул и Токио. Официально поездка ставила целью обсудить угрозы безопасности, исходящие от КНДР и Китая, однако, разумеется, не обошлось без упоминания России и ситуации на Украине . Встречи в обеих столицах прошли на вполне благодушной волне, если не считать отказа южнокорейцев поставить Киеву свое оружие. Что побуждает эти азиатские страны идти на сближение с НАТО — в материале «Известий» .

С прицелом на Азию

Разговоры о том, что Североатлантический альянс метит на одну из ведущих ролей в Азии, велись далеко не один год. Но, пожалуй, главной точкой отсчета стал саммит НАТО в Мадриде летом 2022-го, на который впервые пригласили лидеров Южной Кореи и Японии и где была принята новая стратегическая концепция альянса. В документе подчеркнута важность Азиатско-Тихоокеанского региона для организации и отмечено, что события в этом нем оказывают прямое влияние на евроатлантическую безопасность. Отсюда взялся логичный вывод — «для решения межрегиональных проблем и ради общих интересов безопасности» НАТО необходимо укреплять отношения с партнерами в АТР, прежде всего, с союзными США Японией и Южной Кореей .

Именно этим и занялся на нынешней неделе генсек блока Йенс Столтеберг, побывавший сначала в Сеуле, а затем в Токио. Официально четырехдневное турне по Азии посвятили обсуждению угроз, исходящих от Северной Кореи и Китая, но, разумеется, не обошлось и без упоминания России.

Так, говоря в Сеуле о «безрассудной» ядерной и ракетной программе КНДР, генсек вновь повторил тезис о взаимосвязанности Европы и Азии, приведя в пример военную помощь, которую Пхеньян якобы оказывает Москве в конфликте на Украине . А уже будучи в Токио, выразил озабоченность военным сближением России и Китая и их совместными военными учениями вблизи Японии .

Самым же главным оказался вопрос о том, чем еще азиатские союзники могут помочь в противостоянии Москве . Вскоре после начала СВО Сеул отправил на Украину партии противогазов, бронежилетов и медикаментов, а также подписал крупные сделки по поставке сотен танков, самолетов и другого оружия члену НАТО Польше на сумму более $12 млрд. Но при этом южнокорейцы категорически отказывались поставлять летальные виды вооружений напрямую самому Киеву, поскольку закон страны запрещает отправку такого оружия государствам, находящимся в конфликте .

Столтенберг, впрочем, не счел это помехой , отметив на своей встрече с президентом РК Юн Сок Ёлем, что несколько союзников по НАТО — например, Швеция и Норвегия, «которые придерживались политики никогда не экспортировать оружие в страны, находящиеся в конфликте, теперь изменили ее». То есть прямо намекнул, что и Южной Корее стоит перестать «ломаться» и пересмотреть ограничения в интересах Украины.

Ну а в качестве дополнительного свидетельства того, что отношения альянса и Сеула, — это надолго, Столтенберг пригласил Юна вновь посетить саммит НАТО в Литве в июле. Над этим предложением Юн Сок Ёль пообещал подумать, а вот по поводу поставок оружия Киеву южнокорейский лидер, судя по данным западной прессы, думать не стал, отказав главе альянса в тот же день .

Японскую сторону — очевидно, в силу ее более скромных запасов оружия, годных для отправки за рубеж, — Столтенберг ни о чем таком просить не стал . И улетел из Токио 1 февраля, удовлетворившись взаимными обещаниями укреплять связи блока и Японии перед лицом «исторической» угрозы безопасности. «Ни один партнер НАТО не является более близким или способным, чем Япония — могущественный партнер во имя мира. Вместе мы можем и будем делать больше для решения общих проблем, включая российскую агрессию и принудительное поведение Китая», — написал генсек в своем твите по итогам встреч в Токио.

Япония действительно помогала Западу по украинскому вопросу без всяких понуканий. Если Сеул осудил Москву, но присоединился далеко не ко всем санкциям, то Токио оказался в авангарде антироссийских рестрикций и в числе главных критиков РФ . Кроме того, именно японский премьер Фумио Кисида, собравшийся даже посетить Киев в феврале, стал главным проводником мысли о том, что события, подобные украинским, могут не сегодня-завтра случиться в Азии, подразумевая нападение Китая на Тайвань. А уже в ближайшие месяцы Япония, как сообщил Кисида, учредит отдельное представительство по отношениям с НАТО.

Мотивационная часть

Сотрудничество Японии с блоком началось довольно давно — еще с 1990-х годов . Токио сыграл определенную роль в стабилизации Балкан, где НАТО с середины того десятилетия возглавляло несколько операций, но ключевым направлением сотрудничества сторон в течение последнего времени был Афганистан.

А вот Южная Корея до определенного времени была для блока «терра инкогнито» . Сеул делал акцент исключительно на двустороннем сотрудничестве с США, аккуратно открещиваясь от вовлечения в более сложносочиненные союзы, в том числе давно навязываемый Штатами трехсторонний альянс с японцами. В 2019 году один из советников прежнего президента РК Мун Чжэ Ина даже говорил, что «укрепление альянса Республика Корея — США — Япония — нежелательное явление, поскольку такой формирующийся блок может представлять собой «малое НАТО» в Восточное Азии».

Впрочем, с началом украинских событий и сменой высшего руководства в самой Южной Корее настроения там поменялись. Еще летом Сеул подал заявку на открытие своего представительства при НАТО, и уже в ноябре эти планы были реализованы на практике.

По словам эксперта по Азиатско-Тихоокеанскому региону из Карлового университета в Чехии Такаси Хосода, после событий на Украине для Сеула и Токио стало очевидно, что возможность «изменить статус-кво силой» действительно существует, а экономическая взаимозависимость сторон не снижает вероятность конфликта . Еще одним фактором стремиться к кооперации с НАТО стал тот факт, что наращивание военной мощи Китая превысило темпы его соседей.

— В результате этого сдвига парадигмы обстановка в области безопасности вокруг Японии и Южной Кореи стала более суровой, чем когда-либо прежде. И обе страны решили, что необходимо обеспечить надежное сдерживание и укреплять сотрудничество в области безопасности, диверсифицируя своих партнеров , — сказал эксперт «Известиям».

Укрепление сотрудничества с НАТО стало, по словам Такаси Хосода, средством достижения сразу трех целей — укрепить альянс с США, расширить участие европейских стран в Азии и поднять собственную военную мощь для содействия «комплексному сдерживанию» под эгидой США региональным вызовам, включая тайваньский.

— Кроме того, укрепление отношений с членами НАТО жизненно важно для РК для увеличения продаж оружия и боеприпасов корейского производства на рынках важных стран блока . Они соответствуют стандартам НАТО, имеют конкурентоспособную цену и способны к массовому производству, — заключил эксперт.

А вот профессор международной политики и национальной безопасности Университета Святого Андрея в Идзуми Масахиро Мацумура предположил, что события в Китае, КНДР и России стали, хоть и важными, но второстепенными соображениями, побудившими Токио крепить кооперацию с Североатлантическим альянсом .

— Япония пытается продлить угасающую гегемонию США как можно дольше, потому что ее процветание стало возможным благодаря международному либеральному порядку , возглавляемому Соединенными Штатами, хотя его окончательное ослабление неизбежно, — пояснил японский политолог «Известиям».

Впрочем, какие бы соображения ни толкали Токио и Сеул в объятия НАТО, всем трем странам, против которых нацелено продвижение блока в Азии, оно давно не по душе. В Пхеньяне визит Столтенберга назвали «прелюдией» к холодной войне в АТР, в схожем ключе визит главы альянса в регион прокомментировали в Пекине и Москве.