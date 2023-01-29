Петропавловская республика: как экс-чиновник НАТО стал президентом Чехии

Новым президентом Чехии по итогам второго тура выборов избран генерал в отставке, в прошлом возглавлявший военный комитет НАТО, 61-летний Петр Павел. Его победа подводит черту под десятилетним правлением Милоша Земана, которого не раз обвиняли в пророссийских и прокитайских взглядах, а также — в превышении конституционных полномочий. К слову, продолжателем курса Земана многие считали соперника Павела — экс-премьера Андрея Бабиша. Хотя он никогда не был замечен в откровенных симпатиях к РФ, однако был куда более сдержан в вопросе помощи Украине. Победа же Павела гарантирует, что у правительства и президента Чехии больше не будет расхождений по вопросам поддержки Киева и противостояния Москве, отмечают эксперты.

Война и мир

Если в преддверии первого тура президентских выборов в Чехии (они прошли 13-14 января) назвать самого вероятного победителя гонки было сложно, то уже ко второму стало понятно — новым президентом почти наверняка станет экс-председатель военного комитета НАТО Петр Павел. Даже несмотря на то, что его отрыв от ближайшего конкурента — экс-премьера Андрея Бабиша — составил менее 1%, во втором туре опросы сулили ему оглушительную победу.

Так и произошло. Согласно официальным данным, после подсчета всех голосов Павел заручился поддержкой 58% избирателей — против 42%, отданных за Бабиша. Это продемонстрировало его преимущество над соперником в более чем 958 тыс. голосов по всей стране, что стало самым большим показателем, когда-либо зафиксированным в ходе президентских выборов в Чехии. Впрочем, впервые прямые выборы президента в Чехии состоялись только в 2013-м — на них, как и в 2018 году, победу одержал Милош Земан. До этого главу государства избирал парламент.

Петропавловская республика Петр Павел фотографируется со своими избирателями, Прага, Чехия, 5 января 2023 года Фото: REUTERS/David W Cerny

Отчасти Петру Павелу помогла поддержка нескольких проигравших в первом туре кандидатов, а также привлечение на свою сторону молодых избирателей за счет обещаний либеральной социальной политики, включая поддержку однополых браков. Неудивительно, что сторонники Павла приветствовали результат выборов как победу либеральной демократии над олигархическим популизмом, который, по их мнению, представляет Бабиш.

В ходе последнего этапа избирательной кампании Петр Павел описывал второй тур выборов в качестве «столкновения двух миров». Как он писал в своих соцсетях, именно он выступает против всего того, что представляют Бабиш и его сторонник уходящий президент Милош Земан, — «мира хаоса, неспособности решить проблемы, личной выгоды и закулисных влияний».

Бабиш, занимавший кресло премьера Чехии в 2017–2021 годах, — крупный бизнесмен с миллиардным состоянием. Он подозревался в финансовых махинациях, но за считанные дни до старта выборов суд снял с него все обвинения. Кроме того, не являлись секретом и натянутые отношения Бабиша с главой правительства Петром Фиалой, который открыто агитировал голосовать за Петра Павела.



На этом фоне многие в стране были уверены: если к власти придет Бабиш, он неминуемо начнет оказывать давление на кабинет министров и премьера, чем последние десять лет не раз грешил Милош Земан. И это при том, что, согласно конституции, президенту отведены лишь представительские функции, а реальная исполнительная власть принадлежит премьер-министру.

Петропавловская республика Агитационные листовки в поддержку Петра Павла Фото: REUTERS/David W Cerny

Было в чем упрекнуть соперника и Андрею Бабишу. В частности, он не раз заявлял, что Павел ведет Чехию к войне между НАТО и Россией, тогда как сам он хочет мира, а не войны и «ни в коем случае не отправил наших детей или детей наших женщин на войну». Однако пацифистский посыл вышел экс-премьеру боком: в ходе очередных теледебатов он заявил, что Чехия не должна отправлять на помощь Польше и другим странам Балтии свои войска в случае некоего «российского вторжения».



Позже он попытался заявить, что просто не хотел бы, чтобы конфликт на Украине перерос во всемирную войну. Но в стане противников эти слова интерпретировали как попытку кандидата в президенты поставить под сомнение статью 5 устава НАТО, в которой говорится, что нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех его участников.

Помимо взаимных упреков нынешняя кампания, бесспорно, запомнилась еще и громким фейком. За несколько дней до голосования в соцсетях от имени пресс-секретаря Петра Павела стали распространяться слухи о его смерти. Доказывать, что он живее всех живых, пришлось самому политику. «Да, я жив. Никогда не предполагал, что буду вынужден написать это в сети», — отметил нынешний победитель 26 января.

Петропавловская республика Петр Павел голосует во время второго тура президентских выборов, Чехия, 27 января 2023 года Фото: REUTERS/David W Cerny

К слову, на этот раз с соперником сошелся и Бабиш. Он отметил: его «ужасает, что кто-то дошел до чего-то подобного». Экс-премьер выразил поддержку конкуренту в связи с распространяющейся лживой информацией, сообщив, что смертью угрожают и ему самому.

Не ждите привета

В целом, политика Бабиша в отношении РФ, вероятно, была продиктована соображениями маркетинга, политического удобства и, возможно, экономическими интересами, заметил в беседе с «Известиями» профессор факультета социальных наук Карлова университета Ян Мисслер.

— Разыгрывание им и его командой карты «война и мир» перед вторым туром и изображение Павела как фигуры, которая подтолкнет Чехию к прямому военному конфликту с Россией, привело к обратным результатам, — считает чешский эксперт.

Политика победившего кандидата в отношении Москвы будет, очевидно, куда более понятной. По мнению Яна Мисслера, президент наверняка изменит курс Милоша Земана и не будет следовать «уступчивому подходу», который отличает венгерского премьера Виктора Орбана.

Петропавловская республика Петр Павел выступает в своем штабе после объявления результатов президентских выборов, Прага, Чехия, 28 января 2023 года Фото: REUTERS/David W Cerny

— Нельзя ожидать, что Петр Павел проявит симпатии к России или пойдет на мирные усилия, которые были бы каким-либо образом благоприятны для России. Вполне вероятно, что как президент он будет координировать шаги во внешнеполитической сфере с правительством Петра Фиалы и поддерживать Украину, — заметил эксперт.

Что касается Андрея Бабиша, то после поражения на выборах из политики страны он не уйдет — бывший премьер остается основателем оппозиционной партии «ANO», которую он обещал возглавить на парламентских выборах в 2025 году.



Впрочем, по мнению большинства чешских политологов, проигрыш Бабиша вкупе с поражением его партии на выборах осенью 2021 года говорят о том, что большинство избирателей предпочли бы оставить его частью истории.