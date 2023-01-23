Финишная кривая: с какими кандидатами партии США подходят к выборам 2024-го

Основным кандидатом от демократов на выборах 2024 года станет действующий президент США Джо Байден, так как у партии нет других ярких претендентов. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты. При этом в расколотой Республиканской партии на праймериз, скорее всего, развернется борьба между экс-главой Белого дома Дональдом Трампом и губернатором Флориды Роном Десантисом. Причем именно у восходящей республиканской звезды есть все шансы одолеть Байдена в случае выхода в финал. Вместе с тем поддержка Трампа как основного кандидата от «красного» блока по-прежнему высокая, несмотря на внутрипартийные противоречия.

Республиканская альтернатива

Среди республиканцев очевидным претендентом на президентское кресло в 2024 году можно назвать бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Согласно результатам опроса The Economist/YouGov, проведенного 14–17 января, его кандидатуру среди республиканских политиков поддерживают 44% респондентов. Тем не менее к миллиардеру по-прежнему приковано внимание на фоне нескольких расследований, в которых он фигурирует. Речь, например, идет о штурме Капитолия 6 января 2021 года: в рамках этого дела бывшего главу государства обвиняют, в частности, в подстрекательстве к мятежу. Кроме того, нельзя забывать и про секретные документы, которые агенты ФБР в прошлом году изъяли у экс-президента во время обыска резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

По словам ведущего научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, американиста Виктора Мизина, для демократов, инициировавших расследования, Трамп видится настоящим «исчадием ада», которого надо всеми силами не допустить до выборов, а желательно вообще посадить. К тому же в партии из-за экс-президента сейчас наблюдается серьезный раскол, который негативно сказался на промежуточных выборах в конгресс, напомнил он «Известиям». «Красной волны», которую прогнозировали многие эксперты, а также ожидали в американском обществе, не случилось, так как люди попросту не голосовали за кандидатов, которые связаны с Трампом или которых публично поддерживал бывший глава Белого дома, добавил эксперт.

На этом фоне среди других потенциальных кандидатов на пост американского лидера всё больше выделяется 44-летний губернатор Флориды Рон Десантис, известный своей жесткой позицией относительно гендерной идентичности, контроля над огнестрельным оружием, абортов и иммиграции. По данным опроса, он расположился на втором месте с уровнем поддержки 29%.

— Раньше разрыв был больше, однако сейчас он несколько сократился. Но при этом Трамп всё равно как публичный политик опережает и по степени популярности, и по известности Десантиса, который в большей степени остается политиком регионального уровня. Да, он губернатор Флориды, а раньше был членом палаты представителей, но он никогда не занимался непосредственно публичной деятельностью так, как это делал и продолжает делать Трамп, продвигая свою фигуру, — отметил в беседе с «Известиями» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев.

При этом если в финал после праймериз (внутрипартийных выборов) от демократов выйдет Джо Байден, а от республиканцев — Дональд Трамп, то победу одержит действующий президент (45% против 33%). А вот если соперником 46-го президента станет Рон Десантис, то выиграть вполне может «красный» кандидат (37% против 36%), говорится в исследовании.

— Десантис сейчас достаточно популярен. Думаю, если говорить о республиканской партийной машине, его очень активно будут двигать. К тому же уже существуют прогнозы, что он сможет в ходе праймериз одолеть Трампа, — добавил Виктор Мизин.

Среди других возможных претендентов-республиканцев участники опроса выделили экс-госсекретаря Майка Пенса (6%) и бывшего постпреда Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли (5%). Вместе с тем единственным, кто официально объявил о начале президентской кампании, до сих пор остается лишь Трамп.

Демократическая концентрация

В отличие от «красного» блока, у «синих» до сих пор нет никакой яркой альтернативы 80-летнему Джо Байдену. Согласно опросу, на праймериз за него проголосовали бы 39% респондентов. На втором месте расположился независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (13%), который ранее уже принимал участие в праймериз в 2016-м и 2020-м. Третью по популярности строчку занял министр транспорта США Пит Буттиджич (10%), а на четвертой позиции с показателем 8% расположилась вице-президент Камала Харрис.

Вместе с тем больше половины (51%) американцев не хотят, чтобы Джо Байден баллотировался на второй срок, а 48% считают, что он не справляется со своими обязанностями в качестве президента.

Репутацию действующего главы Белого дома также подпортили расследования, инициированные палатой представителей в этом году. В частности, в начале января вскрылась информация о «ненадлежащем» хранении Байденом секретных документов, в чем в августе уличили его оппонента Дональда Трампа. К тому же республиканцы занялись исследованием «подозрительных деловых операций семьи Байдена и их сообщников». При этом действующий американский лидер до сих пор не объявил о своем намерении вновь побороться за президентское кресло.

— Байден не может ничего другого сказать, кроме того, что он готовится к выборам и не отбрасывает идею участия в 2024 году. Если он сейчас заявит, что не будет участвовать, то с ним больше никто не будет иметь дело, его карьера завершится, а ему еще два года быть президентом. Поэтому, конечно, он будет поддерживать интригу касательно своего участия, — предположил американист Юрий Рогулев, добавив, что выдвижение на второй срок — это традиция американских выборов главы государства.

Однако основная проблема Демпартии заключается в том, что достойной альтернативы, готовых и достаточно популярных политических деятелей у «синего» блока попросту нет, в отличие от «красных», считает эксперт. Возможным вариантом мог бы стать сенатор Берни Сандерс, но он так же, как и Байден, уже находится в преклонном возрасте (политику 81 год), хотя ранее у него были достаточно высокие рейтинги.

— Вот в чем проблема американской политической системы и предстоящих выборов — авторитетных и известных политиков днем с огнем не сыщешь, — констатировал Юрий Рогулев.

Эксперт Виктор Мизин также отметил: Джо Байдену, которого партия продвигает в качестве основного кандидата, не предлагая других вариантов, в силу возраста достаточно тяжело справляться с ролью президента. Как объяснил американист, демократы придерживаются такого курса, поскольку у 46-го главы Белого дома за плечами большой политический опыт, а также обширные знания. Кроме того, партия старается демонстрировать единство, что ее, к слову, отличает от консерваторов, у которых недавно возникли трудности даже с утверждением спикера палаты представителей, заметил эксперт. Напомним, что республиканец Кевин Маккарти стал председателем нижней палаты конгресса лишь в 15-м туре.