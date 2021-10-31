 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Культура
Во МХАТе указали на вину Бузовой в отмене спектакля с ее участием
Мир
Экоактивисты попытались нарушить работу аэропортов Швеции
Мир
Генсек ООН назвал неоправданными ожидания от G20 в сфере климата
Общество
Российские артисты уехали праздновать Хэллоуин в Минск в разгар COVID-19
Спорт
Макгрегор анонсировал «величайшее возвращение в истории спорта»
Мир
Девять россиян пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Мир
Правящая в Японии коалиция обеспечила себе большинство в ходе выборов
Мир
На Украине предложили Зеленскому признать «грехи» и уйти во отставку
Мир
Лавров отметил нежелание НАТО вести диалог с Россией
Мир
Не менее 15 человек пострадали при нападении с ножом в поезде в Токио
/

Постоянная величина: почему в Японии победила партия власти

И стоит ли ждать изменений во внешней политике Токио
Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou
Главный слайд
Начало статьи
Постоянная величина: почему в Японии победила партия власти
2021-10-31 18:33:20">
2021-10-31 18:33:20
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выборы в ключевую нижнюю палату Японии закончились победой правящей Либерально-демократической партии. Впрочем, победа эта оказалась с легким привкусом горечи: партия власти потеряла некоторое число депутатских мандатов по сравнению с парламентом прежнего созыва, но на пару со своим союзником — партией «Комейто» — все-таки заручилась простым большинством. Таким образом сотый премьер Японии Фумио Кисида, лишь в сентябре победивший в борьбе за пост лидера политсилы и избранный на роль главы правительства однопартийцами, смог пройти и тест избирателей.

Сила привычки

Либерально-демократическая партия Японии правила страной в течение последних 66 лет (за исключением четырех, во время которых власть принадлежала оппозиции). Интересно, что в стране восходящего солнца столь долгое доминирование, скорее, обеспечило ЛДП в глазах избирателей реноме надежной и проверенной политической силы, отмечают эксперты.

— С момента своего создания в 1955 году ЛДП долгое время находилась у власти в качестве правящей партии и накопила мудрость и опыт управления. Другие политические силы в Японии не имеют такого опыта. И когда они несколько раз становились правящими, то оказывались недолговечными, — пояснил «Известиям» доцент Токийского технологического института, специализирующийся на политике и СМИ, Ресуке Нисида причины популярности ЛДП.

Постоянная величина
Постоянная величина: почему в Японии победила партия власти
Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou

По мнению другого японского политолога, эксперта токийского Университета Софии Коити Накано, доминирование ЛДП на политическом Олимпе страны связано прежде всего с тем, что в стране нет реальных равных условий игры.

Кисидова победа: чего ждать от нового премьера Японии
И какие задачи стоят перед будущим главой страны внутри и вовне

— Будучи вечной правящей партией, ЛДП сумела в значительной степени создать условия, которые формируют предвыборную борьбу в ее пользу. У нее есть все преимущества, которые можно придумать для действующего лидера, — отметил эксперт.

Так или иначе, большинство опросов по итогам выборов 31 октября сулило ЛПД победу. Правда, далеко не безоговорочную — ряд аналитиков даже допускал, что голосование приведет к потере ЛДП большинства в парламенте.

По данным предвыборных рейтингов агентства Kyodo, голосовать за либерал-демократов намеревались 26,9% избирателей, около 5% собирались поддержать младшего партнера ЛДП партию «Комейто». Отставание оппозиции при этом было весьма приличным — отдать голос за главную оппозиционную Конституционную демократическую партию (КДП) были готовы лишь 9,7% избирателей. Но при этом за неделю до выборов 40% не могли четко сказать, за кого они в итоге проголосуют, внося в кампанию изрядную интригу.

Обязательства оппозиции

Нынешняя предвыборная кампания в Японии оказалась интересной и тем, что оппозиционные силы впервые решили объединиться в попытке прекратить доминирование ЛДП. КДП, Коммунистическая партия Японии и еще две небольшие партии, в прошлом чаще конкурировавшие не столько с консервативным большинством, сколько между собой, на этот раз выставили единых кандидатов в большинстве округов.

Постоянная величина
Премьер Японии Фумио Кисида

Премьер Японии Фумио Кисида

Фото: REUTERS/Issei Kato
Равноудаление с поля: что сулит Москве скорая смена власти в Японии
Кто претендует на кресло премьера и как фавориты гонки настроены на отношения с Россией

В начале сентября они подписали обязательство, что в случае своей общей победы отменят ряд принятых в годы власти Синдзо Абэ законов о безопасности, будут выступать в соответствии с духом действующей Конституции и ее пацифистской статьей 9 (Абэ и его сторонники, к коим относится и Кисида, очень хотели ее пересмотреть) и сообща бороться против переноса военной базы США в префектуре Окинава в район Хеноко. Кроме того, четверка выступила за повышение минимальной заработной платы и пересмотр налогов на прибыль и корпоративные налоги — так, чтобы зарабатывающие мало люди отчисляли казне меньше, а крупный бизнес — больше.

Многие эксперты сочли такое сотрудничество оппозиционных сил историческим. Но большинству японцев коллаборация показалась не самой лучшей идеей. Как продемонстрировал недавний опрос Kyodo, 60,4% респондентов были не в восторге от соглашения КДП и коммунистов, сочтя такой союз недолговечным.

Оборона и союз с США

Партия после роста: как Игры повлияют на расклад сил в парламенте Японии
К каким политическим последствиям может привести всплеск заболеваемости в ходе Олимпиады

Незадолго до голосования Фумио Кисида, ставший около месяца назад новым лидером ЛДП и автоматически премьером Японии, заявил, что наиболее реальным исходом выборов будет получение в 465-местном парламенте простого большинства в 233 мандата на пару с «Комейто» — намного меньше, чем 305, которые коалиция контролировала до выборов. Но по итогам двум партиям удалось заручиться даже более приличным числом кресел — подсчет 85% голосов показал, что им досталось уже 265 мест.

Идя на выборы, Кисида обещал укрепить систему здравоохранения Японии для борьбы с COVID-19 и стимулировать экономический рост. Как известно, именно не самое удачное реагирование на пандемию стало одной из причин, по которым предыдущий премьер Есихидэ Суга решил самоустраниться в августе с роли лидера партии.

Однако нынешняя эпидемическая ситуация, напротив, сыграла на руку правящей партии: в последние недели ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Японии стало быстро снижаться, и с отменой чрезвычайного положения и возобновлением работы баров и ресторанов у многих возникло ощущение возвращения к нормальной жизни. И это, безусловно, стало благоприятным фактором для ЛДП.

В сфере внешней политики Фумио Кисида обещал противостоять растущей ассертивности Китая в регионе и более тесно сотрудничать с Австралией, Индией, АСЕАН, европейскими странами и Тайванем для «продвижения свободной и открытой Индо-Тихоокеанской политики». При этом японо-американский альянс остался для ЛДП краеугольным камнем дипломатии Японии.

Постоянная величина
Постоянная величина: почему в Японии победила партия власти
Фото: REUTERS/Issei Kato
Принцессуальные сложности: с кем рассталась семья императора Японии
И грозит ли стране кризис монархии

— Япония в значительной степени зависит от США в своей внешней политике и политике безопасности, и нет ничего, что указывало бы на то, что это сильно изменится после выборов, — заверил «Известия» эксперт по японской политике из токийского Университета Софии Коити Накано. — Япония также, скорее всего, поддержит курс США на усиление напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня, хотя пацифистские настроения среди общественности остаются сильными.

По словам эксперта, о неизменности общего курса Японии после выборов свидетельствует и тот факт, что сам премьер Кисида долгое время возглавлял МИД при Синдзо Абэ, а также оставил на своих постах главу МИД Тосимицу Мотэги и главу минобороны Нобуо Киси. Последний, кстати, является родным братом экс-премьера Абэ (разные фамилии у политиков потому, что в младенчестве Киси усыновили родственники по материнской линии).

Кроме того, много заявлений касалось и укрепления обороны — прежде всего, для противодействия северокорейской ракетной угрозе. Кисида не только призвал к увеличению расходов на оборону до 2% от ВВП (вместо нынешнего неофициального предела в 1%), но и допустил вероятность пересмотра национальной оборонной стратегии с целью разрешения превентивных ударов по ракетным базам на территории потенциального противника. Отличным напоминанием о том, что угроза от КНДР для Токио не пустой звук, стал пуск Пхеньяном 10 октября ракеты с подлодки, из-за чего премьер был даже вынужден прервать свое предвыборное мероприятие, чтобы вернуться в Токио для обсуждения ракетных испытаний соседей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021