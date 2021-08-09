Партия после роста: как Игры повлияют на расклад сил в парламенте Японии

Завершившаяся в Токио Олимпиада оставила граждан Японии не только с чувством триумфа от почетного третьего места в общем зачете, но и с растущим недовольством рекордным ростом заболеваемости COVID-19. Еще до окончания Игр общее число случаев заражения коронавирусом в стране перевалило за 1 млн. И хотя премьер-министр Есихидэ Суга неоднократно опровергал связь между ростом заболеваемости и проведением международного мероприятия, у части населения прочно закрепилось противоположное мнение. Как считают эксперты, это может негативно сказаться на позициях главы правительства и его партии в ходе предстоящих выборов.

Рекорды и антирекорды

Если большинство спортивных болельщиков ежедневно с замиранием сердца следили за успехами и промахами своих атлетов на Олимпиаде, то рядовые японцы с не меньшим волнением наблюдали за рекордами иного рода — кривой заражений коронавирусом. Число заболевших COVID-19 в принимавшем Игры Токио взлетело до максимального за последние полгода показателя прямо накануне открытия летних Игр. И с тех пор неуклонно шло по нарастающей, что вынудило власти в самый разгар соревнований в очередной раз продлить режим чрезвычайного положения и расширить его действие на новые префектуры.

партия после Торжественная церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но это не помогло — незадолго до официального завершения Игр общее число заболевших за все время пандемии жителей Японии превысило психологическую отметку в 1 млн случаев. При этом проник вирус и в ряды олимпийцев — невзирая на строгие ограничительные меры, призванные не допустить контактов гостей столицы с ее жителями, по итогам Игр было выявлено 400 случаев заражения среди участников и организаторов соревнований. Впрочем, во многом это произошло из-за халатности самих иностранцев. На всем протяжении Олимпиады в прессе то и дело появлялись сообщения о том, как участники делегаций и представители зарубежных СМИ нарушали условия карантина и самоизоляции, тайком выходя в город.

Как до, так и во время Олимпиады премьер-министр страны Есихидэ Суга не раз подчеркивал, что связи между ростом заболеваемости и проведением Игр нет. Однако японцев, большая часть которых загодя считала, что проведение столь массового мероприятия, пусть даже и при пустых трибунах, неминуемо приведет к росту распространения вируса, это не разубедило. Тем более в последние дни в стране начали фиксировать очередные антирекорды — по 15 тыс. заболевших в сутки.

партия после Фото: Global Look Press/Du Xiaoyi

При этом особо заразный вариант «Дельта», на который сейчас в Японии приходится около трети всех случаев, оказался куда проворнее темпов вакцинации. К настоящему времени страна успела привить порядка 80% пожилых граждан, но заметно отстала в вакцинации других возрастных групп. К концу августа правительство пообещало привить 40% населения, хотя эксперты считают, что для борьбы с нынешней вспышкой эпидемии нужны куда более высокие темпы и охват.

— Всё сводится к задержке в кампании вакцинации. Если бы Япония смогла начать ее на месяц или два раньше, всё было бы совсем по-другому, — заметил в беседе с «Известиями» эксперт кафедры политических коммуникаций Университета Комадзава Ивао Осака.

Удар по премьеру

Сопоставимо с ростом числа заболевших падает и популярность премьера. Согласно обнародованному 9 августа газетой Asahi общенациональному опросу, уровень поддержки кабмина Японии во главе с Есихидэ Суга в этом месяце упал до 28%, что стало новым антирекордом. При этом 54% респондентов вменили в вину главе правительства именно неспособность провести летние Олимпийские игры в безопасном с точки зрения противодействия инфекции режиме.

При этом совсем скоро правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) Японии ждут выборы лидера (срок полномочий Есихидэ Суга на этом посту истекает 30 сентября), а всю страну — выборы в палату представителей (нижняя палата парламента страны). Совсем недавно премьер рассчитывал провести всеобщие выборы в атмосфере, благоприятной для его партии и себя лично, но Олимпиада внесла в эти планы существенные коррективы.

Судя по общему тону японских газет, большинство граждан восприняли тот факт, что число новых случаев коронавируса выросло во время Олимпийских игр, как абсолютный политический провал правительства Суги. А многие эксперты предположили, что если бы выборы состоялись прямо сейчас, правящая ЛДП наверняка проиграла бы их.

— Я думаю, рост числа случаев заражения COVID во время Олимпиады игр перечеркивает любые успехи, которых господин Суга надеялся достичь в ходе Игр. Сейчас он очень рассчитывает, что прогресс в программе вакцинации поможет ему восстановить поддержку, но вакцины поступают не так быстро, как того хотят люди, и это — еще один серьезный источник недовольства, — рассказал «Известиям» эксперт по японской политике из токийского Университета Софии Коичи Накано.

Японский политолог не исключил, что в сентябре Есихидэ Суга может быть не переизбран лидером партии. Косвенным индикатором того, что премьер теряет поддержку не только рядовых избирателей, но и своих однопартийцев, можно счесть всё большее число заявлений видных членов ЛДП о намерении баллотироваться в новые партийные лидеры.

партия после Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, наследный принц Японии Акисино и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио Фото: REUTERS/Jorge Silva



И хотя немало экспертов считают, что предрекать падение Суги преждевременно — хотя бы по той причине, что у него нет достойных соперников — на выборах в парламент ЛПД наверняка потеряет немалое число мест.

Сторонники теорий заговора тем временем вспоминают об «олимпийском проклятье» Японии. В прошлом, после того как Страна восходящего солнца принимала Игры, ее премьер-министры, как правило, вскоре покидали свой пост. Например, Рютаро Хасимото ушел в отставку через пять месяцев после того, как Нагано принял зимнюю Олимпиаду 1998 года. Столько же продержался на посту после Зимних игр 1972 года в Саппоро и другой японский премьер — Эйсаку Сато. А его предшественник Икэда Хаято подал в отставку из-за болезни буквально на следующий день после закрытия летней Олимпиады, которую Япония принимала в 1964-м. К слову, и предшественник господина Суги на посту премьера Синдзо Абэ в 2020 году подал в отставку из-за проблем со здоровьем ровно через месяц после того, как должна была завершиться токийская Олимпиада. Если бы, конечно, она прошла в запланированные сроки.