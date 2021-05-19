Игровое настроение: почему Япония не отменит Олимпиаду

С приближением Олимпиады в Токио в стране-хозяйке Игр нарастает как количество заболеваний коронавирусом, так и число тех, кто считает, что это грандиозное спортивное мероприятие стоит отменить или хотя бы перенести . По данным последнего опроса «Асахи Симбун», более 80% японцев против проведения Олимпиады в Токио нынешним летом. Впрочем, организаторы Игр не ставят под сомнение, что состязания не только состоятся, но и будут безопасными и для иностранных спортсменов, и для японского населения . В этом «Известия» заверили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) и бюро по подготовке Олимпийских и Паралимпийских игр столичного правительства Токио.

Игры с возу, народу легче

Чем ближе Олимпиада в Токио, тем меньшее число японцев жаждет проведения Игр, начало которых намечено на 23 июля. На этой неделе авторитетная газета «Асахи Симбун» обнародовала итоги опроса, показавшие, что свыше 80% респондентов против того, чтобы престижное международное мероприятие, и так отложенное из-за пандемии коронавируса на год, состоялось этим летом . Так, 43% высказались вообще за отмену Игр, еще 40% опрошенных заявили о необходимости дальнейшей отсрочки Олимпиады. При этом еще месяц назад общее число сторонников отмены или переноса Игр в японской столице, по данным предыдущего опроса того же издания, было на 14% меньше.

С конца апреля по всей Японии стало резко нарастать число новых случаев заболевания COVID-19. В четырех префектурах страны, включая Токио, было тут же объявлено чрезвычайное положение, продленное недавно до конца мая . В дальнейшем, на фоне того что число вновь заразившихся неизменно превышает 5 тыс. человек за сутки, этот режим был введен еще в ряде префектур.

Игровое настроение Плакат с призывом отменить Олимпийские игры в Токио Фото: REUTERS/Naoki Ogura

Сейчас около половины регионов страны находятся под действием тех или иных ограничительных противоэпидемических мер , при этом ряд экспертов не исключает, что впереди Японию ждет общенациональное чрезвычайное положение. В итоге несколько соседствующих с Токио городов, которые должны были принимать иностранных спортсменов, отказались от этой «чести» из-за опасений, что приезд даже относительно небольшого числа участников чреват дальнейшим распространением COVID-19. Один из местных губернаторов загодя отклонил просьбы о предоставлении больничных коек иностранным спортсменам, вместо этого призвав власти рассмотреть вопрос о новой отсрочке или, возможно, отмене Олимпийских игр .

Пессимистично настроены не только политики. На днях президент Японской ассоциации инфекционных заболеваний и член правительственного консультативного комитета по коронавирусу Кадзухиро Татеда отметил, что еще пару месяцев назад он был уверен в успешном прохождении Игр, но сейчас его оптимизм угас . Один из самых известных японских бизнесменов-миллиардеров Хироси Микитани и вовсе назвал проведение Олимпиады в нынешних условиях миссией самоубийства.

Не ограничивается методами «кухонной оппозиции» и простой народ. К концу прошлой недели основателю движения «Остановите Токийскую Олимпиаду» Кэндзи Уцономии, несколько раз пытавшемуся в прошлом избраться столичным мэром, удалось всего за девять дней собрать 350 тыс. подписей под петицией с соответствующим требованием. Ее тут же вручили властям столицы и организационному комитету Игр.

Организаторы уверены

Между тем представители как МОКа, так и японских властей настаивают, что вопрос о проведении Игр практически решен. Осталось утрясти лишь некоторые детали , вроде того, стоит ли допускать на стадионы японских зрителей или проводить соревнования при полностью пустых трибунах (иностранным болельщикам, как известно, уже дали от ворот поворот).

— С самого начала МОК и другие организаторы Олимпиады в Токио ясно дали понять, что проведение безопасных для всех участников и японского народа Игр имеет первостепенное значение. И благодаря способности народа Японии преодолевать невзгоды эти Олимпийские игры в этих очень трудных условиях возможны , — сказали «Известиям» в пресс-службе МОКа.

Схожий настрой на проведение в японской столице «надежных и безопасных» Игр, невзирая на пандемию, и продолжение подготовки к ним «Известиям» выразили и в бюро по подготовке Олимпийских и Паралимпийских игр столичного правительства Токио .

28 апреля все участвующие в подготовке соревнований стороны обнародовали всеобъемлющий комплекс мер по обеспечению безопасной организации Игр. Впрочем, ничего сильно нового в нем не прозвучало: всем участникам напомнили об обязательности практически повсеместного ношения масок, минимуме физических контактов с другими участниками и ежедневных сдачах теста на коронавирус.

Пожалуй, ключевым в успехе всего мероприятия остается вакцинация , без которой, по определению мэра Токио Юрико Коикэ, «мы боремся с вирусом с пустыми руками».

На данный момент только 1% 126-миллионного населения Японии привит двумя дозами вакцины против COVID-19 , и лишь 3% прошли первый этап вакцинации. Впрочем, как сказала «Известиям» эксперт по общественному здравоохранению Токийского университета Харука Сакамото, в ближайшие дни прививочная кампания будет заметно ускорена, что должно позволить правительству завершить к Олимпиаде вакцинацию всех пожилых людей.

Игровое настроение Фото: Global Look Press/Stanislav Kogiku

— Говорят, что около 80 тыс. человек, связанных с Олимпийскими играми, — в основном представители СМИ и спонсоры, посетят Японию в дополнение к примерно 15 тыс. спортсменам . И получится ли провести Олимпиаду безопасно, в большей степени зависит от того, будут ли эти люди вакцинированы перед приездом и не принесут ли они инфекцию в Японию, — предположила Харука Сакамото.

По крайней мере, за спортсменов можно быть спокойными: как напомнили «Известиям» в пресс-службе МОКа: еще в начале мая комитет подписал меморандум с Pfizer и BioNTech о пожертвовании доз их вакцин участникам Игр из национальных олимпийских и паралимпийских комитетов по всему миру.

Убежденность в достаточной эффективности противоэпидемических мер — не единственный фактор, который удерживает организаторов (прежде всего МОК, которому принадлежит право отмены Игр) даже от мыслей отказаться от проведения Олимпиады нынешним летом.

— Олимпийские игры — это крупнейшее спортивное событие в календаре, на карту поставлены миллиарды долларов и для Японии, и для МОКа с точки зрения спонсорства вещания. У всех сторон есть огромные контрактные обязательства, и если Олимпийские игры в Токио вдруг будут отменены, можно с уверенностью сказать, что это повлечет за собой рекордные страховые выплаты , — пояснил «Известиям» профессор по спортивному праву из Университета Мельбурна Джек Андерсон.

Не в последнюю очередь проведение Олимпиады имеет для Токио и символическое значение, добавил австралийский эксперт: в стране долгое время наблюдалась экономическая стагнация, были цунами и ядерная катастрофа на «Фукусиме», и Игры могли бы стать своеобразным символом возрождения Страны восходящего солнца.