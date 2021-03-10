«Вакцинация на Играх в Токио необязательна, но приветствуется»

Намеченные на август и сентябрь летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио будут проводиться в крайне необычных условиях. Это связано с пандемией, из-за которой соревнования уже были перенесены на один год. А российские спортсмены столкнутся с необходимостью выступать в форме без своего флага, под другим названием, а во время награждения не будет звучать государственный гимн РФ.

Санкции действуют до декабря 2022 года. Сейчас Олимпийский комитет России (ОКР) и Паралимпийский комитет России (ПКР) согласовывают с Международным олимпийским комитетом (МОК), Международным паралимпийским комитетом (МПК) и CAS символику и гимн своих команд на Игры в Токио. Не исключено, что во время награждения россиян будет звучать «Катюша».

О том, как идет согласование этих вопросов, а также о проведении намеченных на 25 августа — 6 сентября Паралимпийских играх в условиях пандемии в интервью «Известиям» рассказал первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

— Как сейчас проходит подготовка к Играм в Токио?

— У нас сейчас очень много контактов с МПК. Это связано с вопросами пандемии и теми мерами, которые принимаются МПК и МОК, чтобы Игры в Токио прошли как надо. Там целая дорожная карта из 50 пунктов. Они, прежде всего, направлены на максимальную экономию средств, повышение эффективности проведения мероприятий и т.д. В феврале МОК и МПК выпустили плейбуки со всеми требованиями для международных спортивных федераций, национальных делегаций и СМИ. Туда, в частности, входит введение за две недели до вылета в Токио мобильного приложения для каждого участника соревнования. С его помощью будут отслеживаться температура человека, его местонахождение, контакты и состояние. Это касается спортсменов, тренеров и организаторов. Необходимо провести тестирование на ковид за 72 часа до вылета в Японию, а оригинал справки об этом тесте надо предоставлять на паспортном контроле вместе с паспортом, визой и аккредитацией.

— Планируете доставлять всю делегацию сразу? Или спортсмены будут прилетать по мере начала и конца своих соревнований в своих видах спорта?

— МОК и МПК пытаются максимально сократить пребывание спортсменов и членов делегаций на территории олимпийской и паралимпийской деревни. Таково новое требование. Все должны заезжать туда не более чем за 5–7 суток до первого дня соревнований. И отъезд каждого спортсмена должен быть не позднее чем за 48 часов после окончания его выступлений.

Не секрет, что мы планируем вылет чартером. Но с учетом сложности в организации и логистики перелётов наших спортсменов будем договариваться с МПК, чтобы они разрешали кому-то с учетом календаря соревнований улетать на один-два дня раньше или позже. Потому что у нас, к примеру, соревнования по дзюдо среди слепых идут каждый день. И, если кто-то закончил выступать на несколько дней раньше другого члена команды, то мы не можем всех по отдельности отправить домой, потому что на всю команду будет только один сопровождающий. Хотим проговорить с МПК, чтобы вся команда возвращалась вместе, как только ее соревнования закончатся полностью.

— Есть ли ограничения по перемещению членов делегаций в самом Токио?

— Есть запрет на проведение мероприятий за пределами официальных объектов Игр, а также на использование всеми членами делегаций общественного транспорта. Необходимо ежедневно измерять температуру тела, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В случае нарушения требований грозят серьезные санкции вплоть до депортации из Японии.

Вакцинация на Играх в Токио_4 Фото: Global Look Press/Du Xiaoyi

— Сколько российских спортсменов примет участие в Паралимпийских играх в Токио?

— На сегодня у нас 136 квот, которые соответствуют 174 спортсменам в 13 видах спорта. Эти квоты Россия завоевала еще до пандемии. Планируется, что в итоге всего мы примем участие в 19 соревнованиях из 22. А всего состав российской паралимпийской делегации в Токио может составить до 470 человек, из них 270 спортсменов. Многое зависит от результатов квалификационных соревнований, которые были перенесены, но сейчас вновь начали проводиться. Поэтому окончательный состав делегации исполком ПКР должен утвердить до 2 августа.

— Есть понимание с МПК и оргкомитетом Паралимпийских игр, обязаны ли будут члены делегаций делать прививки от ковида?

— Этот вопрос прописан в плейбуке. На эту тему проводилось не одно совещание МПК во главе с президентом организации Эндрю Парсонсом. И везде подчеркивалось, что прохождение вакцины — необязательное требование для участия в Паралимпийских игр. Но в то же время и МОК, и МПК всё время просят руководителей национальных олимпийских и паралимпийских комитетов приложить максимальные усилия для того, чтобы большинство членов делегаций было привито . На это всё время обращается внимание.

Более того, из общения со своими коллегами из других стран, понимаю, что у многих из них не такая благоприятная ситуация с вакцинированием, как в России. Очень сложно там провести вакцинацию. И это усложняется политическим моментом, разговорами, что спортсменам даже с учётом предстоящих крупных соревнований не надо предоставлять каких-либо привилегий по вакцинации по сравнению с людьми старшего возраста, работниками медицины и сферы образования. У нас так вопрос не ставится.

Более того, ФМБА на прошлой неделе уже дало рекомендации по вакцинации членов делегаций, выезжающих в Токио на Олимпийские и Паралимпийские игры. Этот вопрос агентство готово взять на себя. Оно подготовило и разослало во все сборные соответствующие рекомендации. Конечно, для каждого из спортсменов это дело добровольное, но документы и разъяснения до всех довели. В целом же наличие вакцинации МПК приветствуется, но не обязательна.

— Как будете адаптироваться к требованиям CAS, в частности касательно символики команды в Токио?

— Как известно, были прописаны многочисленные санкции. Тем не менее CAS не поддержал некоторые требования WADA. Речь не только о том, что итоговая дисквалификация составляет два года вместо изначальных четырех. Помимо этого, наших спортсменов обязали пройти ряд дополнительных тестирований. Также у нас запросили перечень документов, где были бы прописаны допинговые истории спортсменов. Кроме того, были требования, чтобы никто из руководства и исполкома ПКР не был на Паралимпийских играх, а также не проводить на территории РФ международные соревнования паралимпийцев. Всё это хотело ввести WADA, но CAS не поддержал. Наконец, не поддержал запрет триколора на форме спортсменов.

Нам полностью разрешается форма с цветами флага России. Более того, на этой неделе МПК нам полностью согласовал эскизы формы паралимпийцев, которые мы скоро продемонстрируем публике. Что касается вопросов символики и гимна, то, если МОК сразу прислал требования по эмблеме и флагу, то переговоры ПКР с МПК выстраиваются немного по-другому. Это связано с тем, что, если у олимпийцев эмблема представляет собой факел с тремя развевающимися языками пламени в цветах триколора (белый, синий, красный), то у паралимпийцев в символике есть сам флаг.

— Флаги запрещены?

— Поэтому сейчас решаем вопрос с новой эмблемой. Мы ведем консультации с Роспатентом, чтобы не дублировать кого-либо. Если всё это утвердим, то сделаем достоянием общественности.

— А что с гимном и названием команды?

— Опять же, МОК и ОКР уже утвердили название ROC (Russian Olympic Committee). А по гимну ОКР сделал запрос в МОК касательно «Катюши», МОК аналогичный запрос отправил в CAS. И сейчас они ждут решения. Мы же на исполкоме ПКР утвердили рабочее название нашей команды — RPС (Russian Paralympic Committee). Это название мы должны на днях отправить на согласование в МПК.

Что касается гимна, то, если мы предложим какое-то новое произведение, а не «Катюшу», как ОКР, то будем вынуждены с нуля проходить экспертную оценку. По тому же большому кругу, что и ОКР. А у них сегодня не видно конца и края по вопросам «Катюши». Если её всё-таки утвердят, то мы рассмотрим «Катюшу» в качестве гимна на исполкоме ПКР. И, если исполком ее утвердит, то будем согласовывать с МПК. Но, как я понял из разговора с представителями Международного Паралимпийского комитета, там сложностей в этом случае не будет — они будут отталкиваться от того, что решит МОК. Поэтому мы написали в МПК, что пока ждем решения ситуации с «Катюшей» по линии ОКР — МОК — CAS. Если придется выбирать другое произведение, то мы никак не успеем провести экспертизу. В этом случае на награждении российских спортсменов будет звучать гимн МПК.