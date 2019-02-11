В Токио хотел: паралимпийцы готовятся к возвращению на Игры

Российские паралимпийцы начали подготовку к чемпионату мира в Дубае. После условного восстановления в правах Паралимпийского комитета России (ПКР) им гарантировано участие в главных международных стартах 2019 года. Также Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что наши спортсмены приедут на летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио и зимнюю Паралимпиаду-2022 в Пекине.

Битва за рейтинг

Несмотря на то что для окончательного восстановления членства в Международном паралимпийском комитете ПКР еще нужно выполнить ряд условий, спортсмены намерены уже сейчас начать подготовку к главным международным стартам. Как отметил легкоатлет-паралимпиец Чермен Кобесов, он настроен показывать только самые высокие результаты и приносить России медали.

— Даст бог, в конце ноября мы сможем показать себя с наилучшей стороны на чемпионате мира в Дубае, — отметил в разговоре с «Известиями» 23-летний спортсмен. — Но перед этим будет еще ряд международных соревнований, где нам нужно получить необходимый рейтинг, чтобы иметь как можно большую квоту на мировом первенстве. Мы уже начинаем подготовку к этим турнирам, как и к чемпионату России, где пройдет отбор на главные старты года.

Чермен Кобесов известен тем, что в 2016 году стал совмещать легкую атлетику с выступлением в боях MMA. Это началось после того, как ПКР был дисквалифицирован и он не смог выступить на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. По словам атлета, он сможет быстро вернуть былую форму, чтобы отобраться на ЧМ в Дубай и там хорошо выступить.

— Я не уходил из своего вида спорта — с самого начала решил совмещать легкую атлетику и бои, — подчеркнул Чермен Кобесов. — Просто в течение последних двух с половиной лет у нас толком не было никаких соревнований в легкой атлетике. Только чемпионат России и зимний Кубок России. Туда я ездил, чтобы быть в форме, поскольку с самого начала знал, что рано или поздно справедливость восторжествует и мы вернемся к международным выступлениям.

Для полноценного восстановления ПКР предстоит выполнить ряд условий, полный список которых будет опубликован 15 марта.

— Меня настораживают требования, которые выдвигает МПК, чтобы ПКР сохранил свое условное членство, — заявил «Известиям» член Совета Федерации РФ, тренер спортсменов-паралимпийцев Эдуард Исаков. — Нас ставят в неравные условия с другими странами. Россия будет должна нести значительные финансовые затраты. В том числе на допинг-тестирование наших атлетов. Помимо этого, МПК хочет оставить за собой право в любой момент приостановить наше членство в организации, если, по их мнению, мы нарушим какой-либо критерий.

Зеленый свет

Четыре основных пункта полного восстановления ПКР в правах известны уже сейчас. Первый — сохранение РУСАДА своего нынешнего статуса в системе WADA. До конца июня нынешнего года российское антидопинговое агентство должно предоставить международным офицерам доступ к пробам московской лаборатории. Если этого не будет сделано, РУСАДА снова лишится аккредитации, а с ним будет дисквалифицирован и ПКР. Второй пункт — допуск российских спортсменов к соревнованиям по отдельным критериям и под особым допинг-контролем. ПКР придется оплачивать значительную часть расходов на эти процедуры. Предписание должно выполняться вплоть до 31 декабря 2022 года. Третье условие: каждые шесть месяцев ПКР обязан представлять доклад о прогрессе в выполнении требований. Четвертое — все антидопинговые организации должны иметь возможность беспрепятственно осуществлять деятельность на территории России.

— Если нас допустили, значит, мы поедем на соревнования, — уверен Чермен Кобесов. — Мы выполнили из 67 критериев допуска почти все. Сомневаюсь, что в дальнейшем кто-то будет недоволен тем, как мы их соблюдаем. Я вообще думаю, что слово «условный» в решении восстановить ПКР, вызвано просто желанием МПК выделиться. Вы ведь знаете, как в мире некоторые относятся к России. И они же не могут просто так снять с нас все обвинения, не поиграв на наших нервах. Поэтому вынесли такое решение с оговорками. Но не сомневаюсь, что в конечном итоге процесс полного восстановления ПКР будет доведен до конца.

Спортсмен отметил, что полноценный план действий будет ясен через месяц, 15 марта, когда станет известен календарь международных соревнований. На них наши паралимпийцы смогут зарабатывать рейтинговые очки, необходимые для участия в предстоящем чемпионате мира и будущих Паралимпийских играх.

— Думаю, зеленый свет уже горит, — резюмировал Кобесов. — Если до этого доказанных нарушений со стороны наших паралимпийцев не было, то совершенно точно их не будет и дальше. Поэтому вновь нас отстранять нет никакого смысла.

МПК отстранил ПКР от международных соревнований в августе 2016 года на основе данных первой части доклада Ричарда Макларена о наличии многочисленных нарушений антидопинговых правил отечественными паралимпийцами. Санкции были применены незадолго до открытия летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, из-за чего наша делегация в полном составе не смогла принять участие в соревнованиях. В начале 2018 года наши спортсмены выступили на зимней Паралимпиаде в Пхенчхане под нейтральным статусом.