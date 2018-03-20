Заслуженная компенсация

Вслед за завершившимися в воскресенье ХII зимними Паралимпийскими играми в Пхёнчхане в Московской области стартуют открытые Всероссийские соревнования для спортсменов, которых Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустил до стартов в Корее. Призеры предстоящих соревнований получат денежные вознаграждения, сопоставимые с премиями триумфаторов Паралимпиады-2018. Об этом «Известиям» рассказал член Совета Федерации РФ, президент Олимпийского совета Югры Эдуард Исаков.

При этом финансовый вопрос — далеко не самый важный момент для спортсменов и организаторов турнира, отметил сенатор.

— Да, победители альтернативных соревнований получат такие же вознаграждения, как и триумфаторы Паралимпиады в Пхёнчхане, — заявил «Известиям» Эдуард Исаков. — Но самое главное — провести грядущие соревнования очень ярко, подарить атлетам настоящий праздник. Это же альтернатива Паралимпиаде, поэтому надо всё провести на высшем уровне: с ярким открытием и закрытием, с высочайшим уровнем организации. Нужно компенсировать нашим спортсменам, пропустившим Игры в Пхёнчхане, потерю такого важного в их жизни события.

По распоряжению правительства РФ о денежном вознаграждении российским спортсменам, завоевавшим медали XXIII Олимпийских и XII Паралимпийских зимних игр 2018 года атлеты получат премии в следующих размерах: 4 млн рублей — за золотую медаль, 2,5 млн рублей — за серебряную, 1,7 млн рублей — за бронзовую.

Всероссийские соревнования пройдут в Сергиево-Посадском районе Подмосковья с 20 по 30 марта, церемония их открытия намечена на 21 марта. В альтернативных стартах примут участие атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата, специализирующиеся на следж-хоккее, лыжных гонках и биатлоне. Незрячие спортсмены будут соревноваться в лыжных гонках и биатлоне. Соревнования пройдут в рамках чемпионатов и первенств России на базе парк-отеля «Пересвет» в Московской области.

— Участие в соревнованиях примут около 300 атлетов, — добавил Эдуард Исаков. — Обидно, конечно, что наши спортсмены не смогут получить тех эмоций и заряда, которые всегда присутствуют на Паралимпийских играх. Многие, по сути, будут соревноваться сами с собой, а для профессионалов всегда важен дух соперничества.

Конкуренцию российским атлетам могли составить спортсмены из других стран — соревнования носят статус открытых. Однако в итоге никто из зарубежных паралимпийцев не смог подтвердить свое участие в турнире.

— Во-первых, сроки проведения альтернативных соревнований очень приближены к срокам проведения Паралимпиады, — пояснил «Известиям» сенатор. — То есть с момента закрытия Игр в Пхенчхане прошло меньше недели. Возможно, стоило провести их чуть позже. Во-вторых, национальные паралимпийские комитеты, скорее всего, напуганы и опасаются принимать участие в наших соревнованиях.

По мнению экс-президента Олимпийского комитета России (ОКР), члена Совета Федерации РФ Леонида Тягачева, предстоящие старты должны стать для отечественных спортсменов пусть и не полной, но достойной компенсацией за то, что они были лишены права представлять свою страну на главных стартах четырехлетия.

— Паралимпийцы пострадали в этих допинговых войнах против России еще больше, чем олимпийцы, — сказал «Известиям» Леонид Тягачев. — Многие из них уже не один цикл выигрывают медали, в том числе золотые, а Россию делают лидером общего зачета. После полного недопуска нашей делегации на летние Игры-2016 в Рио-де-Жанейро и частичного в Пхёнчхан нас искусственно лишили превосходства в медальном зачете. И большинство атлетов незаслуженно потеряли шансы поехать в Корею. Трудно дать им сопоставимые преференции за эти лишения, но в данном случае им оказали максимально возможную поддержку. Государство вновь продемонстрировало, что не бросает своих ребят, чего бы это ни стоило. Спортсмены заслужили такое отношение.

В прошедшей Паралимпиаде в Пхенчхане приняли участие всего 30 атлетов и шесть спортсменов-ведущих из России. Они выступали под нейтральным флагом. Даже в усеченном составе нашим паралимпийцам удалось занять второе место в неофициальном медальном зачете Игр. В их активе 24 награды: 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей.

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