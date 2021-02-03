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МОК опубликовал правила проведения Олимпиады в Токио

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Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет «Токио-2020» представили первую версию правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии. Об этом сообщается на сайте комитета.

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На Играх спортсмены будут обязаны использовать приложение, в котором будут отчитываться о своем самочувствии. Также они обязаны максимально избегать физического контакта с окружающими, включая рукопожатия, соблюдать между собой дистанцию в два метра. Спортсменам запрещено посещать соревнования на Играх в качестве зрителей, а для болельщиков на трибунах будет действовать запрет на аплодисменты и кричалки.

Все участники за 72 часа до поездки в Токио должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию, а за две недели до вылета им рекомендуется ограничить внешние контакты. Для участия в Играх спортсменам необязательно делать прививку от коронавируса.

Правила будут применяться ко всем участникам соревнований независимо от того, были они вакцинированы или нет. Нарушение мер безопасности может повлечь за собой отстранение спортсмена от соревнований.

Количество времени пребывания спортсменов и вспомогательного персонала в олимпийской деревне также будет строго регламентировано, сообщает телеканал «Звезда».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года, пишет «Москва 24». Они будут носить название «Токио-2020». Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, отложенными в мирное время.

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