Иностранных болельщиков могут не пустить на Олимпиаду в Токио

Власти Японии не планируют приглашать иностранных болельщиков на летние Олимпийские игры (ОИ) в Токио. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на высокопоставленные источники.

Окончательное решение по вопросу допуска иностранных болельщиков примут до конца месяца, после обсуждения с Международным олимпийским комитетом (МОК). В японском правительстве считают, что приглашать зрителей из-за рубежа на Олимпиаду является рискованным шагом, поскольку люди боятся коронавируса, особенно учитывая появление новых штаммов, которые могут быть более заразными, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот же день стало известно, что власти страны также планируют провести без зрителей эстафету олимпийского огня перед церемонией открытия Олимпиады, сообщается на сайте aif.ru.

Изначально предполагалось, что в мероприятии примут участие около 3 тыс. человек, включая приглашенных гостей. Планировалось выступление ряда артистов, включая детей. Однако японские власти существенно сократили масштаб проведения церемонии из-за нестабильной ситуации с распространением инфекции.

Помимо этого, непосредственно во время забега по стране будут применяться усиленные профилактические меры, в частности предотвращение излишнего скопления людей.

Старт эстафеты олимпийского огня запланирован на 25 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима. Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Согласно результатам опроса Asahi Shimbun, опубликованного 25 января, около 86% японцев считают, что Олимпиаду в Токио этим летом нельзя проводить из-за распространения COVID-19.

Олимпиада в японской столице должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год: они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.