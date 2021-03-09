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Старт эстафеты олимпийского огня в Японии пройдет без зрителей

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Зрители не будут присутствовать на старте эстафеты олимпийского огня из-за действующих в Японии антикоронавирусных мер. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила газета Yomiuri.

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Изначально предполагалось, что в мероприятии примут участие около 3 тыс. человек, включая приглашенных гостей. Планировалось выступление ряда артистов, включая детей. Однако японские власти существенно сократили масштаб проведения церемонии из-за нестабильной ситуации с распространением инфекции.

Помимо этого, непосредственно во время забега по стране будут применяться усиленные профилактические меры, в частности, предотвращение излишнего скопления людей.

Старт эстафеты олимпийского огня запланирован на 25 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима. Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Ранее, 5 марта, стало известно, что летние Олимпийские игры в Токио, скорее всего, пройдут без иностранных зрителей. Отмечается, что окончательное решение будет принято в марте на заседании правительства Японии, властей Токио, организационного комитета Игр, а также Международного олимпийского комитета.

Ранее, 3 марта, стало известно, что правительство Японии приступило к рассмотрению возможности проведения летних Олимпийских игр без присутствия зарубежных гостей.

Согласно результатам опроса Asahi Shimbun, опубликованным 25 января, около 86% японцев считают, что Олимпиаду в Токио этим летом нельзя проводить из-за распространения COVID-19.

Олимпиада в японской столице должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год: они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

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