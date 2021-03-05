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Стало известно о планах провести Олимпиаду в Токио без иностранных зрителей

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Летние Олимпийские игры в Токио скорее всего пройдут без зрителей из-за рубежа. Об этом 5 марта сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

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Отмечается, что окончательное решение будет принято в марте на заседании правительства Японии, властей Токио, Организационного комитета игр, а также Международного олимпийского комитета.

Ранее, 3 марта, стало известно, что правительство Японии приступило к рассмотрению возможности проведения летних Олимпийских игр без присутствия иностранных зрителей.

В конце февраля, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что решение о присутствии иностранных гостей на Играх будет принято в апреле или мае. Однако позднее глава оргкомитета Игр Сейко Хасимото сообщила, что с этим вопросом нужно определиться к 25 марта — на этот день назначен старт эстафеты олимпийского огня. Забег начнется в префектуре Фукусима и продлится 121 день, а факел планируется пронести через все 47 префектур страны.

Согласно результатам опроса Asahi Shimbun, опубликованным 25 января, около 86% японцев считают, что Олимпийские игры в Токио этим летом нельзя проводить из-за распространения COVID-19.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год: они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

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