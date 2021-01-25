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Большинство японцев выступают за отмену Олимпиады в Токио

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Около 86% японцев считают, что Олимпийские игры в Токио этим летом нельзя проводить из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют результаты опроса Asahi Shimbun.

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При этом 51% респондентов выступают за повторный перенос даты соревнований, а 35% заявили, что Олимпиаду необходимо и вовсе отменить.

Только каждый десятый (11%) житель Японии выразил уверенность, что Игры должны пройти в установленные сроки.

Исследование проводилось с 23 по 24 января по телефону среди 1,6 тыс. японцев.

21 января The Times сообщила, что правительство Японии в частном порядке пришло к выводу, что уже отложенные Олимпийские игры в Токио будут отменены в этом году из-за пандемии COVID-10.

В тот же день в МОК заверили, что не намерены отказываться от проведения соревнований.

Решение о проведении летних Олимпийских игр в Токио примут до старта эстафеты олимпийского огня, который запланирован на 25 марта.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Они будут носить название «Токио-2020».

Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, отложенными в мирное время.

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