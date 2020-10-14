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«Верю, что Игры в Токио состоятся, и мы выступим под своим флагом»

Министр спорта РФ Олег Матыцин — о финансовых потерях из-за коронавируса, скандалах в фигурном катании и борьбе с допингом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Верю, что Игры в Токио состоятся, и мы выступим под своим флагом»
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2020-10-13 22:19:33
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Вчера, 13 октября, министр спорта России Олег Матыцин побывал в гостях у «Известий» и «Спорт-Экспресса». Он ответил на вопросы о последствиях пандемии для национального спорта, ожиданиях от предстоящего заседания Спортивного арбитражного суда по иску ВАДА против РУСАДА и перспективах выступления сборной России на Олимпиаде в Токио под собственным флагом.

— Возобновление соревнований в игровых видах спорта привело к резким скачкам заболеваемости коронавирусом. Это — следствие управленческих просчетов или объективно избежать COVID-19 сегодня невозможно?

Могу уверенно сказать, что антиковидный регламент проработан очень детально, с участием Роспотребнадзора, соответствующих федераций и лиг. Но человеческий фактор имеет место быть. Думаю, определенную роль сыграла недостаточная дисциплина отдельных игроков и тренеров. Но в целом система работает эффективно. Учитывая, сколько людей в нашем спорте задействовано, отдельные случаи заболевания не ставят под сомнение всю систему.

— Понятно, что в лигах организация «пузыря», когда команды находятся в полной изоляции на базе, затруднительна. Но это реально сделать, например, на предстоящих в России больших соревнованиях?

— Мы в обязательном порядке изучаем мировой опыт и все стандарты, которые предлагают организаторы международных соревнований. Они однозначно будут учтены. Сейчас мир начинает адаптироваться к новым реалиям. Надеюсь, мы все вместе сумеем организовать крупнейшие соревнования, в том числе и Олимпийские игры в Токио, при определенном изменении формата. Об этом сейчас говорят и в МОК совместно с оргкомитетом. Самое главное — сохранить этот праздник спорта.

— Праздник спорта невозможен без денег. Насколько коронакризис ударил по финансовой стороне вопроса?

— Очень серьезно. Это сказалось и на государственном секторе, и на деятельности федераций и профессиональных лиг. Мы отменили или перенесли более трех тысяч соревнований. В мире были отменены более 700 международных состязаний, из них около 60 — на территории России. Отменились все зарубежные сборы, был сокращен единый календарный план. Но мы полностью сохранили все госзадания по подведомственным учреждениям. А фитнес-индустрии вышли с предложением в правительство о мерах экономической поддержки. Это предложение принято. Хотя полностью затраты не компенсированы, но могу с уверенностью сказать, что риски, связанные со стабилизацией экономики в спорте, финансированием подготовки команд, возможностями занятий спортом в государственных и частных учреждениях — минимизированы.

— Как вы относитесь к информационным скандалам вокруг российского фигурного катания? И что думаете о контрактной системе в этом виде спорта?

— С точки зрения министерства спорта отношусь к этому спокойно. Мы не можем вмешиваться в отношения тренера и спортсмена. Мы с уважением относимся к роли федерации, которая должна заботиться о развитии вида спорта и регулировать отношения между участниками процесса. Возможно, через контракты.

— То есть вы выступаете за введение контрактов в фигурном катании?

Важно, чтобы этот контракт отражал реалии сегодняшнего дня и был частью системы. Если культуру взаимоотношений можно воспитывать через контрактные обязательства, то возможно, это выход.

— Из-за постоянных скандалов страдает имидж вида спорта...

— Личные отношения не должны быть предметном публичного обсуждения. Конечно, людям свойственно интересоваться жизнью звезд, великих тренеров, но важен вопрос уважения ученика к тренеру и наставника к своему ученику, а также деятельности всей системы, в которой они находятся. Если нужны юридические механизмы воспитания, то их надо применять. Я категорически против того, чтобы конфликтные истории были долгое время на страницах газет, в эфире и в социальных сетях.

— Каковы ваши ожидания от заседания Спортивного арбитражного суда в ноябре по иску ВАДА против РУСАДА?

— Я надеюсь, что сработают юридические механизмы в части правовой защиты наших интересов. Но я всегда руководствуюсь тем, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Какое бы решение ни было принято, каким бы жестким оно ни было, Россия — мощная, самостоятельная спортивная держава. Мы в любом случае на сто процентов будем проводить международные соревнования, наша система готова к этим вызовам.

Контракты, которые были подписаны с международными федерациями до решения суда, остаются в силе. Это чемпионат мира по волейболу в 2022 году, чемпионат мира по хоккею в 2023 году, крупное мероприятие SportAccord, которое, я надеюсь, пройдет в 2021 году, Всемирная Универсиада в 2023 году в Екатеринбурге... То есть речь идет об интересах не только России, а всего мирового сообщества, где наша страна играет огромную роль как надежный партнер, который всегда выполняет свои обязательства. Кто может быть заинтересован в том, чтобы разрушить эту систему? Поэтому мы надеемся на справедливое решение, которое позволит, в том числе, исключить коллективную ответственность в отношении наших спортсменов. Даже если какие-то ошибки были допущены, за них должны отвечать конкретные люди, а не страна в целом.

— Проведение упомянутых вами соревнований не будет зависеть от текущего статуса РУСАДА?

— Формально, думаю, нет. Ведь когда мы планировали проведение Всемирной Универсиады в Красноярске, статус РУСАДА еще не был восстановлен. В обязанности организаторов входит обеспечение нужного объема тестирования, и мы на тот момент в сотрудничестве с ВАДА это сделали. Так что не думаю, что статус РУСАДА может стать препятствием к проведению соревнований на территории России.

— Самый важный вопрос для всех болельщиков: на Олимпиаду в Токио мы поедем под российским флагом?

Главное, чтобы Игры состоялись. МОК сейчас делает для этого все возможное. Вероятно, будут приняты меры по дополнительному контролю на въезде, может быть пересмотрен формат соревнований в отношении участия зрителей. Но я верю, что Игры будут. И мы в любом случае на них поедем, и возьмем с собой российские флаги. Но что касается официальных церемоний, будем надеяться на решение CAS. Как бы пафосно это ни звучало, гимн и флаг все равно будут в наших сердцах.

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