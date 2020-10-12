Лига Плющенко: этап Кубка России выиграли ученики чемпиона Олимпиады

Кубок России по фигурному катанию — это только звучит провинциально, а на деле же феерично и даже по-голливудски остросюжетно. Второй этап этого турнира прошел на выходных в Москве. Прошел он в сумасшедшей борьбе за победу и у женщин, где триумфатором стала Александра Трусова и у мужчин, где на первое место поднялся Артем Ковалев. Не обошлось и без судейского скандала, свиста трибун и запрета на плакаты.

Падения на произвольной

У женщин за победу сражались штабы Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе — тренеров, которые явно друг друга недолюбливают и активно соперничают. На стороне Плющенко билась Александра Трусова, на стороне Тутберидзе — 14-летние юниорки Камила Валиева и Дарья Усачёва. Должна была выступить еще и Евгения Медведева, но двукратная чемпионка мира снялась из-за травмы.

Короткая программа 10 октября закончилась криками «Позор!» в адрес судей и свистом. Трусовой за программу с тройным акселем поставили 75,77 балла, что в общем отвечало реальности. Но вот Усачёва, пришедшая на замену Медведевой, и Валиева были щедро отплюсованы. Первая получила 80 баллов, вторая — 85. Цифры на уровне мировых результатов, хотя сами прокаты были не идеальны. Валиева, которая многими считается главной претенденткой на золото Олимпиады-2022, и вовсе получила от судей максимальные «десятки» за компоненты — обычно такого нечасто удостаиваются даже суперзвезды.

В воскресенье, 11 октября, интрига заключалась в том, удастся ли Трусовой отбить 10 баллов отставания от Валиевой за счёт своих четверных, и чем ответит Камила. Усачёва среди претендентов на победу все же не рассматривалась - она не пока не может исполнять сложные прыжки.

Валиева, как и на контрольных прокатах в середине сентября, прошла через жесткое падение на первом четверном тулупе, чем вызвала протяжный вздох зала. Но на втором собралась и сделала каскад 4+2. И тем не менее давление сказалось - еще две видимые ошибки на лутцах, слезы при выходе со льда и слова, что «упасть с тройного лутца — это не для выступления по мастерам».

Тем не менее, результат 233,70 балла оставлял шанс на победу. Трусова тоже ошиблась на первом четверном, но с помощью руки устояла. Затем была еще одна - тоже неожиданная - ошибка на каскаде лутц+риттбергер, когда зал уже поверил в победу и аплодировал.

Тем не менее, этого хватило. 240,59 — заслуженная победа Трусовой, золото для нее и лично Евгения Плющенко на пьедестале от президента федерации Александра Горшкова. Плющенко был заметно доволен и когда его вывели на экран во время показа оценок одной из соперниц, даже поиграл бровями на публику.

— Мы много занимались с Сашей скольжением, прыжковой частью, — отметил в разговоре с «Известиями» тренер Трусовой в «Ангелах Плющенко» Дмитрий Михайлов. — Обидно сегодня за лутц-риттбергер, так как на тренировках он выполняется безошибочно. Сегодня вышло недоразумение, можно даже так сказать. Прокатом в целом довольны. Разберём его, после того как Саша день выдохнет, снова приступим к тренировкам. Будем улучшать, что-то добавим, что-то изменим.Будем пробовать усиливать контент по мере поступления.

Наставник Трусовой рассказал, что можно ждать от бронзовой призерки чемпионата Европы-2020 на ближайщих выступлениях.

— Мы готовим её физическую форму к исполнению пяти четверных, — продолжил Дмитрий Михайлов. — Как будет готова, сразу же добавим. О сроках (усиления контента) говорить некорректно хотя бы даже в связи с обстановкой в мире. Почему потеряла уровни на вращениях? Чуть-чуть не додержала, начала опаздывать в музыку, как ей показалось, и вышла (из вращения) раньше. Такое бывает. Будем плотно работать над вращениями и дорожкой. Про короткую программу Евгений Викторович [Плющенко] вчера все прокомментировал, все читали, наверное. Мы все же понимаем, что оценки могли бы быть выше. Саша сделала шаг вперёд, сделала тройной аксель. Да, с ошибкой, но это шаг вперёд для неё. Но оспаривать судейство не в моей компетенции, как минимум. Наша задача, чтобы к следующему старту баллы увеличились.

Еще одна ученица академии Плющенко Станислава Константинова заняла пятое место. При этом после объявления оценок бронзовой призерки Универсиады-2019 за короткую программу в зале был мощный свист болельщиков.

— Свист? Я понимаю людей, которым нравится программа, а они видят баллы, которые кажутся им заниженными. Но как тренер, я понимаю, что недокруты сказались на оценках. Не буду говорить о других спортсменах, у которых есть ребра, а этого не видят судьи. В данном моменте судьям виднее, надо смотреть повтор. А так компоненты неплохие, Стася красиво катается. А технические ошибки разберем в ближайшее время, — сказал тренер спортсменки Александр Волков.

Успех Ковалева

У Плющенко 11 октября был еще и дубль. У парней в сумасшедшей развязке выиграл ученик его школы Артем Ковалев, тренирующийся с Александром Волковым — тот, кстати, в свое время ушел к Плющенко именно от Тутберидзе. Подопечный Алексея Мишина Евгений Семененко, в короткой программе катавший под «Бандитский Петербург», наошибался в произвольной и дал шанс остальным.

Им мог воспользоваться Александр Самарин, который исключил из программы четверные, но чисто исполнил весь остальной контент. И долго его никому не удавалось опередить - Петру Гуменнику даже не помогла более сложная техника.

Самарина судьи любили, но поставить его выше Ковалева было бы слишком нагло. Артем за все чистые прыжки получил не очень высокие 255 баллов, но все-таки обогнал Александра и завоевал третью подряд победу в сезоне. Школа Плющенко на фоне серьезного сопротивления соперников и отдельных судейских странностей добилась двух побед. Вполне возможно, прошедший этап Кубка России ознаменует новую эпоху в российском фигурном катании — «Хрустальному» всё сложнее удерживать монополию, по крайней мере в женском одиночном катании. Теперь наступает эпоха конкуренции.

— Идеального ничего не бывает, — сказал Александр Волков. — В принципе, прокат удался. Технические косяки были, но выступление получилось эмоциональным, я считаю. Особенно когда закончились прыжки, он выдал уже. По элементам - аксели хорошие, на сальховах были недочёты. Артём теперь топ-одиночник? Не знаю, ребята все тоже очень сильные. Просто на данный момент Артём выступил сильнее. Кто-то сделал больше ошибок, кто-то меньше, но он точно не последний - это правда. Усиливать контент планируем - это будет четверной тулуп. На тренировках он его уже показывал, сейчас мы его просто не трогали, потому что маленький период между этапами.

Отдельно стоит сказать о сложностях болельщиков. Из-за коронавирусных ограничений были запрещены игрушки, кофе и чай, а самому «Мегаспорту» грозит штраф в 500 тыс. рублей за несоблюдение норм социальной дистанции и других требований Роспотребнадзора. При этом у болельщиков отбирали плакаты вроде «Лига Плюща» и «Я/мы честное судейство». В этом смысле этап Кубка России также войдет в историю — как один из самых негостеприимных.