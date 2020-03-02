Сотникова противоречий: почему карьера спортсменки оказалась недолгой

Многие поклонники фигурного катания забыли, что победительница сочинской Олимпиады 2014 года Аделина Сотникова до сих пор формально была действующей спортсменкой. После триумфа шестилетней давности она почти не выступала на крупных соревнованиях, но лишь 2 марта официально объявила о завершении карьеры. Из-за проблем со здоровьем фигуристка совсем недолго находилась на вершине, но олимпийское золото перевешивает все неудачи, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Ведь оно стало первым для России в женском фигурном катании.

Россияне долго ждали, когда появится девушка, способная достичь таких серьезных высот, как победа на Олимпиаде, отметил в разговоре с «Известиями» бывший президент и генеральный секретарь Федерации фигурного катания России Валентин Писеев.

— И ею оказалась Аделина. Жаль, что по состоянию здоровья ей пришлось сейчас завершить карьеру, но главное в спорте она сделала. И я рад за нее, потому что это чистая и порядочная девочка, а мне важны в людях не только регалии, но и человеческие качества. Сотникова — настоящий герой. Я надеюсь, всё у нее будет хорошо и после завершения карьеры. Уверен, что Аделина не потеряется, потому что она наверняка продолжит кататься в различных шоу, — отметил он.

По мнению эксперта, зрители на нее пойдут, ведь даже через несколько лет после сочинского триумфа Сотникова остается очень популярной.

Историческая победа

Долгое время медаль высшего достоинства в одиночном фигурном катании не покорялась отечественным спортсменам. В парном катании первая олимпийская победа была завоевана в 1964 году в Инсбруке, когда лучшими стали Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Там же, в 1976 году, когда в программу Игр вошли танцы на льду, на высшую ступень пьедестала взошли Людмила Пахомова и Александр Горшков. Наконец, уже в российские времена, в 1994 году, в Лиллехаммере Алексей Урманов принес стране первое золото в мужском одиночном катании. Женщинам понадобилось для этого еще 20 лет, хотя Елена Водорезова в советское время и Мария Бутырская с Ириной Слуцкой в постсоветское делали всё, чтобы стать лучшими.

Но Водорезова, будучи на пике, из-за болезни почти не выступала в период Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде, а в 1984 году в Сараево оказалась без медалей, за что многие специалисты со всего мира подвергли критике судей, выставивших ей низкие оценки. Примечательно, что спустя 30 лет именно Елена Водорезова (по мужу — Буянова) в качестве тренера Аделины Сотниковой сумела добиться первого для страны олимпийского золота в женском одиночном катании.

Бутырская Премьер-министр РФ Евгений Примаков (слева) вручает памятный подарок чемпионке мира 1999 года по фигурному катанию Марии Бутырской Фото: РИА Новости/Сергей Субботин

Мария Бутырская в 1999 году в Хельсинки выиграла первое в советской и российской истории золото чемпионата мира, но на двух Олимпиадах — Нагано-1998 и Солт-Лэйк Сити-2002 — занимала четвёртое и шестое места соответственно. Ирина Слуцкая стала первым отечественным призером Игр — серебро в 2002-м и бронза в 2006-м. Причем в первом случае также были большие вопросы к решению судей отдать победу американке Саре Хьюз.

— Я счастлив, что Аделина выступала на льду и при мне стала олимпийском чемпионкой, сделав дело своей жизни, — сказал Валентин Писеев, в 1967–2014 годах работавший на различных руководящих должностях в отечественном фигурном катании. — Много лет критиковали наше женское фигурное катание за отсутствие больших побед. Меня еще в советские времена часто спрашивали: как вы работаете в этом направлении? Я отвечал: работаем мы, как и вся страна, — пятилетками. У нас ведь первое золото чемпионата мира среди пар выиграли Белоусова и Протопопов в 1965 году в Колорадо-Спрингс. В 1970 году в Любляне Пахомова и Горшков одержали первую советскую победу на ЧМ в танцах на льду, а в 1975-м, в том же Колорадо-Спрингс, аналогичного успеха добился Сергей Волков. В 1980 году мы очень надеялись, что чемпионат мира среди женщин выиграет Елена Водорезова, но ее здоровье тогда подкачало. В общем, не сложилось.

Черная полоса

Аделине Сотниковой было 17 лет, когда она выиграла золото Олимпиады в Сочи. До этого на взрослом уровне на её счету было два серебра чемпионатов Европы. Но за столь ярким взлетом последовал быстрый спад. Из-за травмы ноги она пропустила весь следующий сезон. Вернулась в большой спорт в сезоне-2015/16, отметившись третьим местом на российском этапе Гран-при. С 2016 года Сотникова не выступала на соревнованиях, значительную часть времени пропустив по состоянию здоровья, в том числе из-за серьезных проблем со спиной. В своих публичных заявлениях Аделина подчеркивала, что карьера приостановлена, а не завершена, и не исключала, что еще вернется в большой спорт.

сотникова Аделина Сотникова (Россия), завоевавшая золотую медаль на соревнованиях по фигурному катанию в женском одиночном катании, во время медальной церемонии XXII зимних Олимпийских игр в Сочи Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев

— На мой взгляд, карьера этой замечательной российской спортсменки реально завершилась сразу же после Олимпийских игр в Сочи, — поделился с «Известиями» тренер одиночников Алексей Мишин. — То, что она сейчас это сформулировала, формальность. Триггером послужила ее болезнь. Думаю, она вряд ли бы вернулась в спорт. После Сочи-2014 карьера Аделины шла в вялотекущем режиме. Но совершенно точно это замечательная спортсменка, внесшая эпохальный вклад в отечественное фигурное катание.

По мнению Валентина Писеева, если бы не проблемы со здоровьем, Сотникова могла бы бороться за медали до сих пор.

— Аделина могла дальше совершенствовать свое мастерство, — отметил специалист. — Я вспоминаю ее программу с тройным лутцем и тройным риттбергером. Это такой каскад, который в общем и на сегодняшний день является одним из серьезных показателей мастерства , а уж пять-шесть лет назад был и вовсе чем-то выдающимся. Поэтому не сомневаюсь, что, не случись травм, Сотникова оставалась бы в обойме лучших до сих пор.

Место в истории

Именно успехи Аделины Сотниковой положили начало полноценному доминированию россиянок в женском одиночном катании. После ее сочинского триумфа лишь два раза наши соотечественницы оставались без золота — причем это происходило на постолимпийских ЧМ (2014, 2018), которым не всегда придается большое значение.

— Пример Сотниковой — ориентир для всех современных девочек, составляющих основу российского фигурного катания, — добавил Валентин Писеев. — Она задала планку, к которой потом стремилась Алина Загитова, завоевавшая золото Олимпиады-2018 в Корее, а сейчас — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная. Успехи Сотниковой и нынешних наших лидеров связаны между собой. Аделине удалось сделать то, что не смогли такие выдающиеся фигуристки, как Мария Бутырская и Ирина Слуцкая. Одно это говорит о ее уникальности.

сотникова Аделина Сотникова выступает в ледовом шоу «Kings on ice present fashion on ice» в Ереване Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

После триумфа Сотниковой больших побед в ее дисциплине также добились Елизавета Туктамышева (золото ЧМ-2015), Евгения Медведева (победы на чемпионатах мира 2016-го и 2017-го), Алина Загитова (триумф на Олимпиаде-2018 и ЧМ-2019). Сейчас фавориты ближайшего первенства планеты в Монреале — Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова. Турнир в Канаде пройдет 16–22 марта.