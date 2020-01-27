Грациозный успех: как наши фигуристы взяли всё золото ЧЕ

Российские фигуристы впервые за 14 лет завоевали всё золото чемпионата Европы. При том, что во всех четырёх дисциплинах на соревновании в австрийском Граце у нас были претенденты на призовые места, трудно было ожидать такого успеха. В женском одиночном катании Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал почёта.

Подиум оказался полностью нашим также в соревнованиях пар, где чемпионами стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Удивили мужчины, где Дмитрий Алиев принёс России первую с 2012 года победу. И уж совсем трудно было предсказать, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов прервут в танцах на льду пятилетнюю гегемонию французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.

Мужчины

В мужском одиночном катании последним нашим крупным успехом на чемпионатах Европы было золото Евгения Плющенко 2012 года. Наконец, неприятную для наших мужчин полосу прервал Дмитрий Алиев.

В предыдущие два года он и Александр Самарин по разу завоёвывали серебро. В этом сезоне они неплохо выступали на этапах Гран-При, выйдя в финал серии. Но в Граце,Самарин стал только десятым. Зато приятно удивил третий россиянин – 16-летний Артур Даниелян. Он отобрался на ЧЕ благодаря бронзе чемпионата России и на первых же взрослых соревнованиях попал на подиум.

ЧЕ_1 Дмитрий Алиев выступает с произвольной программой в мужском одиночном фигурном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Алиев не первый год стабильно находится среди лучших фигуристов Европы, его опыт когда-то должен был дать такой результат, — поделился мнением с «Известиями» почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев. — Видно, что и сам Дмитрий, и его тренер Евгений Рукавицин тщательно работают над ошибками, улучшают программу и технику. Ну а Артур просто великолепно дебютировал на взрослом уровне – можно только поклониться ему и его наставнику Елене Буяновой.

Пары

В первый же день выступлений Александра Бойкова и Дмитрий Козловский сделали заявку на победу, выиграв короткую программу с мировым рекордом – 82,34 балла. В субботу они удержали преимущество.

Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, для которых это шестое подряд попадание на подиум чемпионата Европы. Нынешний сезон складывается для лучшей российской пары непросто. Они не прошли в финал Гран-При, а затем не без труда отобрались на первенство континента.

ЧЕ_2 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают с произвольной программой в соревнованиях среди пар на чемпионате Европы по фигурному катанию Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Третьим стал ещё один молодой дуэт 17-летней Дарьи Павлюченко и 20-летнего Дениса Ходыкина. Они, как и Бойкова с Козловским, проводят второй сезон среди взрослых.

— Бойкова и Козловский отлично провели чемпионат, — отметила в разговоре с «Известиями» заслуженный тренер России Людмила Великова. — У них хорошая техника, а она всегда побеждает. Что касается нашей третьей пары, то Павлюченкова и Ходыкин ещё молоды. Растут ребята. К Олимпийским играм подравняются с другими лидерами.

Танцы на льду

Главной сенсацией стало поражение казалось бы непобедимых Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона. В Европе французы доминировали пять лет подряд. И сейчас всего 0,14 балла проиграли Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Их победа – первый континентальный триумф российских танцев на льду с 2013 года. До 2014 года Никита выступал в дуэте с Еленой Ильиных, с которой выиграл золото командных соревнований Олимпиады-2014 в Сочи.

ЧЕ_3 Призеры соревнований в танцах на льду чемпионата Европы по фигурному катанию на церемонии награждения (слева направо): Виктория Синицина и Никита Кацалапов – золотые медали, Александра Степанова и Иван Букин – бронзовые медали Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Испытываю большой восторг от победы Виктории и Никиты, — заявил «Известиям» их тренер Александр Жулин. — Но они и я понимаем, что ещё есть, в чём прибавлять. Во многом, это золото обусловлено тем, что не совсем чисто откатали программу Пападакис и Сизерон. А мы хотим побеждать и при чистом катании соперников. Надо улучшать выступление к чемпионату мира.

Третье место в дисциплине заняли Александра Степанова и Иван Букин.

Женщины

Триумф трёх подопечных Этери Тутберидзе изначально считался делом решенным. Не было ясно только, в каком порядке Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова займут пьедестал.

Впрочем, в декабре наметилась тенденция, что доминировавшая на юниорских чемпионатах мира прошлых сезонов Трусова уступала двум своим конкуренткам, становясь третьей. Косторная выиграла финал Гран-При в Турине, а Щербакова – чемпионат России в Красноярске. В итоге в Граце повторился результат прокатов в Италии – Алёна выиграла золото, Анна – серебро, Александра – бронзу.

ЧЕ_4 Призеры чемпионата Европы по фигурному катанию в женском одиночном катании на церемонии награждения (слева направо): Анна Щербакова – серебряная медаль, Алена Косторная – золотая медаль, Александра Трусова – бронзовая медаль Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Было ясно, что у наших девочек будет весь пьедестал – так и получилось, — сказала «Известиям» тренер Елена Чайковская. — Обидно только, что в произвольной программе все трое не избежали падений. Видимо, они не до конца рассчитывали силы, пытаясь как можно лучше исполнить сложные элементы. В дальнейшем надо поработать над этими ошибками. Но главное, что наши девушки показали, каким должно быть фигурное катание в ближайшее десятилетие, по сути не оставляя шансов на успех тем, кто не исполняет четверные прыжки. Как и раньше, мы диктуем направление.

Всего российские фигуристы не выиграли на чемпионате Европы только две медали из двенадцати. Они повторили рекорды СССР по общему числу наград турниров — у нашей страны были два золота, четыре серебра и четыре бронзы в 1986 году и три золота, четыре серебра, три бронзы в 1987-м.

Главный старт сезона, чемпионат мира в Монреале, состоится 16-22 марта.