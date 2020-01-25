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Россияне завоевали золото в танцах на льду на чемпионате Европы

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию. Вторыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Синицина и Кацалапов опередили соперников менее чем на 0,2 балла — они набрали 220,42 балла, а французы — 220,28, передает «РИА Новости».

Третье место занял еще один российский дуэт — Александра Степанова и Иван Букин, передает Газета.ru.

24 января все три призовых места по итогам женской короткой программы заняли россиянки. Алена Косторная заняла первое место, Анна Щербакова — второе, Александра Трусова — третье.

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