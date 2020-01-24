Косторная стала лидером после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию

Россиянка Алена Косторная стала лидером после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Она получила 84,92 балла.

Второе и третье место также заняли россиянки — Анна Щербакова (77,95) и Александра Трусова (74,95).

Соревнования произвольной программы пройдут в субботу, 25 января.

23 января россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установили рекорд в парном катании — 82,34 балла. Предыдущий рекорд, установленный китайским дуэтом, составлял 81,27 балла.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в австрийском Граце. Он завершится 26 января.