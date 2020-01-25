Российские пары заняли весь пьедестал почета на ЧЕ по фигурному катанию

Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в соревнованиях пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Австрии.

Золото выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые накануне установили мировой рекорд в короткой программе. За произвольный прокат они получили 152,24 балла и набрали в сумме 234,58.

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64). Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53) замкнули тройку лидеров, пишет ТАСС.

Ранее 24 января сообщалось, что россиянка Алена Косторная стала лидером после короткой программы, набрав 84,92 балла.

Второе и третье места также заняли Анна Щербакова (77,95) и Александра Трусова (74,95).

Накануне российские фигуристы Дмитрий Алиев и Артур Даниелян выиграли золото и серебро ЧЕ соответственно.