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Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

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Фото: REUTERS/Antonio Bronic
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Российские фигуристки заняли весь призовой пьедестал в одиночном катании на чемпионате Европы в Австрии. Золото завоевала Алена Косторная.

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16-летняя спортсменка показала результат 240,81 балла. На втором месте с результатом в 237,76 балла Анна Щербакова, замкнула тройку Александра Трусова (225,34), уточняет «Газета.ру».

Накануне весь пьедестал на чемпионате Европы заняли российские пары. Золото выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а третьими — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Высокие результаты россияне продемонстрировали и в одиночном мужском катании. Дмитрий Алиев и Артур Даниелян выиграли золото и серебро ЧЕ соответственно.

Кроме того, Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в танцах на льду.

Таким образом, фигуристы сборной России повторили рекорд по количеству завоеванных медалей на одном чемпионате Европы, пишет ТАСС.

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