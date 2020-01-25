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Фигуристка Туктамышева рассказала об отношении к смене гражданства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию, россиянка Елизавета Туктамышева прокомментировала информацию о поступившем ей предложении сменить гражданство.

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«Это всё пустые разговоры. Мне никогда не предлагали выступать за другую страну», — заявила спортсменка «Комсомольской правде».

Она призналась, что никогда не рассматривала возможность поменять гражданство, и подчеркнула, что отказалась бы от подобного предложения.

Елизавета Туктамышева — заслуженный мастер спорта России, выступает в одиночном катании. Она является многократным призером чемпионатов России и Европы, обладательница бронзовой и серебряной медалей в командных чемпионатах мира и победительница финала Гран-при сезона-2014/15.

В ноябре Туктамышева рассказала о заработках фигуристов.

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