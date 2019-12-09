Турин выходного дня: Алена Косторная победила в финале Гран-при

Финал Гран-при по фигурному катанию в Турине закончился триумфом российских фигуристок: Алена Косторная одержала победу с двумя мировыми рекордами, а Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали серебро и бронзу. Последняя заявила рекордные пять четверных прыжков на произвольную программу, но исполнила лишь три. Действующая олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова показала худший прокат за последний год и заняла только шестое место. В остальных видах россияне смогли завоевать всего одну медаль — бронза у пары Анастасия Мишина – Александр Галлямов.

Рекорд за рекордом

Туринский финал Гран-при получился самым запоминающимся за последние годы: фигуристы катались ярко, обновили много мировых рекордов, а своей победой Алена Косторная доказала, что можно выигрывать крупные старты без четверных прыжков. Хотя казалось, что это уже невозможно. Без самых сложных элементов у Косторной сразу два мировых рекорда — по сумме программ (247,59) и в короткой программе (85,45). Спортсменка идеально откатала свои выступления, в то время как другие ученицы Этери Тутберидзе допускали ошибки.

— Даже если в твоей программе нет четверных, но все элементы проплюсованы, то можно спокойно выигрывать, система это позволяет, — рассказал «Известиям» двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Олег Овсянников. — Алена — молодец, сделала всё чисто, ее артистичность и грациозность поражают. Так что это целиком и полностью заслуженная победа.

Анна Щербакова не смогла исполнить четверной флип и недокрутила четверной лутц, а Александра Трусова запланировала прыгнуть в произвольной программе пять четверных прыжков. Программу с таким набором спортсменка исполняла чисто на тренировках, но в финале Гран-при у нее получилось далеко не всё. Понятно, что когда Трусова катается идеально, опередить ее невозможно, но проблема в том, что она допускает ошибки. С учетом юниорских прокатов эффективность четверных Александры — 62%. И это шанс для всех остальных — им в выходные и воспользовалась Косторная.

— Не стал бы утверждать, что Трусова на голову сильнее всех, — продолжил Олег Овсянников. — Давайте посмотрим, что будет на чемпионате России в Красноярске (24–29 декабря). Все три этих спортсменки очень хороши, у каждой есть свои сильные стороны. Это будет игра нервов: кто чище откатает, тот и выиграет. Думаю, вряд ли кто-то вклинится в их борьбу, но в любом случае это будет крайне интересно.

Олимпийская чемпионка – 2018 Алина Загитова была второй после короткой программы, но с произвольной у нее совсем не заладилось. Шесть прыжков были отмечены судьями как недокрученные. Как итог — 125,63 балла — хуже прокат был только на чемпионате Европы – 2019. Правда, после этого Загитова смогла выиграть чемпионат мира – 2019, так что ее рано списывать со счетов.

— Сейчас многие говорят, что Загитовой надо заканчивать, мол, она уже не соответствует другим ученицам Тутберидзе. Я с этим категорически не согласен. Все знают, как она может чисто кататься. И если Косторная выигрывает без четверных прыжков, то почему этого не может сделать Алина? База у нее тоже очень сильная, как, впрочем, и характер. Так что не удивлюсь, если она выиграет чемпионат России в Красноярске, — отметил в разговоре с «Известиями» заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев.

Неожиданная бронза

В соревновании спортивных пар участвовали сразу три российских дуэта. Болельщики ждали медалей от ярко проявивших себя в этом сезоне Александры Бойковой – Дмитрия Козловского и Дарьи Павлюченко – Дениса Ходыкина. Однако до подиума добрались Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые только в этом сезоне перешли на уровень мастеров. С суммой в 203,13 балла они заняли третье место, совсем немного отстав от китайской пары Чэн Пэн – Ян Цзинь (204,27). Успех же праздновали лидеры сезона и действующие чемпионы мира Вэньцзинь Суй и Цун Хань (211,69).

— Саша Галлямов сорвал короткую программу, а в произвольной они держались до конца, боролись за каждый балл, — прокомментировала бронзу российской пары заслуженный тренер России Людмила Великова. — Эта медаль выиграна на характере, и в их возрасте это важно. Остальные две наших пары расстроили. Надо уметь держать себя в руках, а не разваливаться на важных стартах.

Неудержимый Чен

У мужчин американец Нэтан Чен выиграл золото, попутно установив сразу два мировых рекорда — в произвольной программе (224,92) и по сумме двух прокатов (335,30). Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю, исполнивший пять четверных, завоевал серебро (291,43). Бронза — у француза Кевина Аймо (275,63). Россияне Александр Самарин (248,83) и Дмитрий Алиев (220,04) завершили турнир на четвертом и шестом местах соответственно.

Конечно, все ждали медали от Самарина, который успешно выступал на этапах Гран-при и взял золото в Москве. Но Александр провалил короткую программу и уже не смог догнать главных конкурентов в произвольной.

— Мой друг и тренер Нэтана Чена Рафаэль Арутюнян не перестает удивляться своему ученику, — продолжила Людмила Великова. — Для Чена учеба в Йеле стоит на первом месте, а фигурное катание на втором. При этом он выигрывает старт за стартом. Настоящая машина, очень упертый парень. Ханю — сумасшедший талант, который много работает на публику. Думаю, их борьба между собой будет длиться еще много лет. Если говорить про наших фигуристов, то им до Чена и Ханю далеко. Пять четверных прыжков — это какая-то космическая планка. Вряд ли кто-то еще сможет это повторить.

Недодали баллов

Вице-чемпионы Европы-2019 Александра Степанова и Иван Букин остались недовольны низкими оценками, которые не позволили им попасть в топ-3 финала Гран-при. Ученики Ирины Жук и Александра Свинина по итогам двух программ получили 204,88 балла, проиграв двум американским парам Мэдисон Чок – Эван Бейтс (210,68) и Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (207,93). Еще один российский дуэт Виктория Синицина – Никита Кацалапов, который был вторым на чемпионате мира 2019 года, занял последнее шестое место (203,39).

Золото с большим преимуществом завоевали многократные чемпионы мира и Европы, серебряные призеры Олимпийских игр французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (219,85).

— Ребятам не стоит обращать внимание на эту неудачу, — сказала «Известиям» олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. — Пары Степанова–Букин и Синицина–Кацалапов добились большого прогресса в нынешнем сезоне. Да, в Турине не получилось, где-то судьи недодали баллов, но все главные старты еще впереди. Верю, что кто-то из них окажется на подиуме чемпионата мира.

Мировое первенство 2020 года пройдет с 16 по 22 марта в канадском Монреале, чемпионат Европы — с 20 по 26 января в австрийском Граце.