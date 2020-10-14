«Короткая программа Валиевой — лучший прокат на этапе в Москве»

В минувшие выходные в Москве завершился второй этап Кубка России по фигурному катанию. В присутствии нескольких тысяч болельщиков во дворце «Мегаспорт» развернулась борьба за победу у женщин, где триумфатором стала Александра Трусова, и у мужчин, где на первое место поднялся Артем Ковалёв. Не обошлось без судейского скандала, свиста трибун и запрета на плакаты. Итоги соревнований подвела для «Известий» заслуженный тренер России Инна Гончаренко, которая воспитала многих титулованных фигуристов, включая Максима Ковтуна, Сергея Воронова и Елену Радионову.

— Как оцените выступления Александры Трусовой? Уже можно сказать, что она прибавила после смены тренера, в первую очередь в короткой программе?

— Саша — молодец. В прошлом сезоне на всех турнирах она показывала себя бойцом. Очень часто отыгрывала в произвольной программе. Сейчас произошло то же самое. Хотя, если честно, прокат был не идеальный.

Если говорить про короткую программу, то я еще после контрольных прокатов сказала, что Трусова прибавила в плане катания, в качестве скольжения и выразительности. Хотелось бы видеть более скоростные вращения, исполнения дорожек. В произвольной по сравнению с короткой Саша, в связи с тем что появляются более сложные элементы, экономит на соединительных, пытается где-то придержать. Поэтому ей есть к чему стремиться, но шаг вперед сделан.

— Неудачное выступление Камилы Валиевой в произвольной программе — следствие волнения?

— Мне очень понравилась Камила. Она показала практически безукоризненный вариант короткой программы: красивое и вдохновляющее катание. На мой взгляд, короткая Валиевой — лучший прокат на завершившихся состязаниях. Что касается произвольной программы, то мне кажется, что сама тема «Болеро» — это не ее. Пока она ее не чувствует. Музыка довлеет над ней. В короткой Камила смотрится гораздо гармоничнее. Но в ошибках спортсменки я не вижу какого-то провала. Это только начало сезона, такое бывает. Надо делать выводы, работать дальше, и всё получится.

— Дарья Усачева показала одно из самых ярких выступлений в Москве, хотя почти не готовилась к турниру — была заявлена в последний момент после снятия Медведевой. Сильная спортсменка подрастает?

— Если у тебя нет сложных элементов — четверных и прыжков в 3,5 оборота — то всё остальное нужно делать безукоризненно. Даша справила с этим на отлично. Причем в произвольной программе у нее был последний стартовый номер. Это тяжело, особенно когда перед тобой выступают более сильные соперники. Так что она показала себя бойцом высшей пробы. Не отдала ни балла. Всегда радует, когда молодой фигурист проявляет характер там, где нужно, и как нужно.

— Способна ли Усачева прыгать элементы ультра-си?

— Думаю, что способна. Всему свое время. Кто-то раньше осваивает четверные, кто-то позже. Тем более в исполнении таких элементов очень важен характер, настрой и желание спортсмена. И когда смотришь такие прокаты, как были у Даши на Кубке России в Москве, то понимаешь, что с характером у нее всё в порядке.

— Что скажите о выступлении Станиславы Константиновой?

— Рада, что Стася в строю. Выступила достаточно хорошо. Да, у нее остаются проблемы в плане недокрутов, технических недочетов. И в этот раз они присутствовали, но были не так заметны. Видно, что ей нравится новая программа. Она каталась с хорошим настроением, зрители реагировали прекрасно.

— Вам не показалось, что она заслуживала большего, чем пятое место?

— Не надо обсуждать решение судей, тем более уже после окончания соревнований. На мой взгляд, судейство в Москве было вполне адекватным. Конечно, всегда найдутся недовольные. Сколько людей, столько и мнений. Но если у тебя есть недокруты, то надо отдавать себе в этом отчет, работать над этими элементами. Как мне кажется, она и так прибавила. И в плане качества катания, и в плане исполнения техники прыжков. Но не всё сразу. То, с каким настроем она выступала, говорит о том, что она будет прибавлять и дальше. Так что пятое место для Стаси — как первое. Победить себя, не опустить руки — очень важно.

— У мужчин второй этап подряд выиграл 17-летний Артём Ковалев, который чисто исполнил все элементы. Его очередная победа — неожиданность?

— Она не была для меня неожиданной. И на контрольных прокатах, и на первом этапе было видно, что у мальчика боевой настрой. То есть работу тренерский штаб провел большую. Он вырос, можно было ожидать, что начнутся проблемы с прыжковой техникой. Но Артём по-прежнему собран и идет вперед. Это здорово.

Молодые дерзают. Когда они выходят на взрослый уровень, то хотят потягаться силами с признанными лидерами. И зачастую юношеский кураж делает свое дело. Ковалев отлично исполнил свою программу, но надо учитывать, что Саша Самарин не выполнял свой полноценный контент из-за травмы спины. Так бы он наверняка был выше. Но победа есть победа. Прежде всего над собой. Теперь Ковалеву надо выучивать и другие четверные прыжки, дальше развиваться. А так он молодец.

— У Петра Гуменника была довольно сложная программа. Давно наблюдаете за ним? Видны его перспективы в ближайшие годы стать одним лидером мужской сборной?

— Перспективы есть у всех молодых ребят, которые сейчас находятся на пьедестале, но что будет дальше — большой вопрос. Гадать бессмысленно. Всё будет зависеть от того, кто как станет работать.

— Третий этап Кубка России в Сочи пройдет без зрителей. Это будет проблемой для участников?

— Я думаю, что на это есть объективные причины. Спортсменам и зрителям надо поберечься. Год сложный, и не факт, что это последний сезон, когда мы соревнуемся в таком формате. Поэтому нужно настроиться и работать в тех условиях, которые есть.