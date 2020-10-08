Фигуры волнуются: воспитанницы Тутберидзе и Плющенко разыграют золото

Снятие Евгении Медведевой со второго этапа Кубка России в Москве из-за травмы спины — неприятное событие для любителей фигурного катания. Тем не менее даже в отсутствии двукратной чемпионки мира зрителей ждет напряженная борьба в женском одиночном катании, хедлайнерами которой станут Александра Трусова и Камила Валиева. Первая недавно ушла от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, вторая — восходящая звезда группы Тутберидзе. Не стоит забывать и про 20-летнюю Станиславу Константинову, еще одну ученицу академии олимпийского чемпиона, которая вполне может воспользоваться ошибками более юных соперниц.

Уколы не помогли

Пока официально известно, что во втором этапе Кубка России не примут участие сломавшая ногу Елизавета Нугуманова, пара Анастасия Мишина / Александр Галямов (у партнера обнаружен коронавирус) и Евгения Медведева. Титулованная спортсменка пропускает второй этап подряд. За три дня она снялась с соревнований в Сызрани, за два — в Москве.

Официальная формулировка — фигуристка ложится на медицинское обследование из-за обострившейся травмы спины. Похоже, речь идет о серьезном повреждении, которое вряд ли позволит Евгении выступить на чемпионате России, что фактически означает полную потерю сезона. За 10 месяцев 2020 года суперзвезда нашего фигурного катания вышла на лед всего дважды. Причем речь идет о контрольных прокатах в «Мегаспорте», которые не были зафиксированы в протоколах.

— Жаль, что сезон начался для Евгении таким образом, — сказал «Известиям» почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев. — Хочется пожелать ей здоровья и скорейшего возвращения к тренировкам. Если всё будет хорошо, надеюсь, мы еще увидим Медведеву в этом сезоне.

Фигуры волнуются Елизавета Медведева Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Есть еще вероятность, что наставница спортсменки Этери Тутберидзе просто хочет лучше подготовить фигуристку к последним этапам Кубка и достичь вау-эффекта. Сама Медведева явно намекает на это.

— Со мной всё в порядке, — отметила спортсменка у себя в Instagram. — Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но всё тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием. Надеюсь, болельщики с пониманием отнесутся к ситуации. Ни в коем случае не хочу никого подводить. Спасибо всем за поддержку! Мне придется пропустить следующий этап Кубка России в Москве. Но мы сделаем всё возможное, чтобы подготовиться к другим соревнованиям. Сезон еще в самом разгаре. Всё будет хорошо.

Сроки восстановления фигуристки будут ясны на следующей недели.

«Хрустальный» против «Ангелов»

Когда Медведева вернулась к Тутберидзе, эксперты посчитали это плюсом в противостоянии именитых тренеров. Логика была такая: Медведева, может, и не возьмет золото, зато на подиуме на этапах будут две, а то и три представительницы «Хрустального» против одной у «Ангелов Плющенко». Трусова (от Плющенко) и Валиева (от Тутберидзе) в битве четверных разыграют первое место, а за бронзу поборются Медведева (Тутберидзе) и Станислава Константинова, еще одна ученица академии олимпийского чемпиона (считалось, что у нее против Медведевой шансов было немного). Теперь же баланс явно изменится.

Фигуры волнуются Евгений Плющенко около баннера в поддержку воспитанников команды Этери Тутберидзе во время выступлений спортсменов на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве, 13 сентября 2020 года Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Конечно, интереснее всего будет понаблюдать за противостоянием Валиевой и Трусовой, — рассказал «Известиям» чемпион мира, призер Олимпийских игр Сергей Шахрай. — Ушедшая к нему от Тутберидзе к Плющенко Трусова на контрольных прокатах выглядела на фоне остальных неплохо. Короткая программа у нее стала получше. Но «Ромео и Джульетта», которую она катает в произвольной, — сложный образ. И пока это скорее погоня за прыжками, чем удавшаяся история. Но, может, всё это еще удастся изменить. Что касается Валиевой, то она, безусловно, способный человек, но на нее сейчас столько ставок и надежд, что тревожно, выдержит ли она такой груз? К тому же у нее очень специфичное тело, она сверхгибкая, и это чревато проблемами в будущем.

Юниоры — на лед

Стоит отметить, что из-за отмены юниорского Гран-при Федерация фигурного катания (ФФКР) решила допустить до Кубка России самых талантливых 14-летних спортсменов. В Сызрани выступила Майя Хромых, в Москве — Камила Валиева. Также за попадание на взрослый чемпионат России поборется Дарья Усачева.

— В ФФКР мыслят стратегически, им надо готовиться к Олимпийским играм – 2022, — считает двукратный чемпион мира Олег Овсянников. — И я лично не против такого развития событий. Любому юниору полезно побыть в компании со взрослыми. Это хороший стимул.

Стоит отметить, что Анна Фролова на первом этапе в Сызрани была второй с 206 баллами, что даже с поправкой на особую судейскую систему в Кубке России очень много. Недавняя напарница по ЦСКА, представляющая теперь школу Плющенко Валерия Шульская и Мария Талалайкина из петербургской СШОР тоже могут зацепиться за пьедестал. Так что борьба за медали в Москве будет интересной. На этап допустят зрителей, но на этот раз от них будут требовать строго выполнять основные меры предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции.

Фигуры волнуются Фото: Depositphotos

— Если же мы все-таки решаемся на старты при заполненных трибунах — давайте носить маски! На прокатах их не носил почти никто. А тренеры и многие судьи — люди в возрасте, в группе риска. Почему мы пренебрегаем правилами, которые сами ввели? Посмотрите на немецкую Бундеслигу, как проводят онлайн-турниры в США. Понимаю — всем сложно, организаторам в том числе. Но иначе наше фигурное катание может повторить судьбу КХЛ, где переболели не просто несколько игроков, а несколько команд, — заключил Сергей Шахрай.

Соревнования в Москве состоятся 10 и 11 октября.