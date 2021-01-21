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МОК не будет отменять Олимпиаду в Токио

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Международный олимпийский комитет не намерен отменять летнюю Олимпиаду в Токио, которая была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом 20 января заявил член МОК Ричард Паунд.

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В случае, если распространение коронавируса не удастся остановить, то «целесообразно было бы провести Игры без зрителей», считает Паунд.

«Вопрос в том, обязательно ли это или приятно. Приятно (провести Игры) со зрителями, но это не обязательно», — сказал он в интервью агентству Kyodo.

В декабре сообщалось, что сумма, которая потребуется для проведения летней Олимпиады и Паралимпиады в Токио в 2021 году, составит около 1,6 трлн иен ($15,4 млрд).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году.

Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, отложенными в мирное время.

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