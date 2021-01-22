Оргкомитет примет решение о проведении Олимпиады в Токио к 25 марта

Решение о проведении летних Олимпийских игр в Токио будет принято до старта эстафеты олимпийского огня, который запланирован на 25 марта, заявил глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори 21 января.

«Естественно, что мы рассматриваем наихудший вариант с разных сторон. Вопрос [о проведении Олимпийских игр] прояснится в зависимости от того, будет ли дан старт эстафете олимпийского огня или она будет отложена», — рассказал Мори в интервью The Nishinippon Shimbun.

По его словам, основное внимание также уделяется вопросу количества зрителей, в том числе приезжающих из-за границы. В частности, тому, сколько человек смогут присутствовать на трибунах.

При этом возможность повторной отсрочки проведения соревнований глава оргкомитета категорически отверг.

«Мы примем решение, посмотрев на ситуацию с заражением коронавирусом. Это [решение] будет примерно в марте, потому что мы видим, что эта ситуация [распространение COVID-19] будет сохраняться и летом», — заключил он.

В четверг газета The Times со ссылкой на источник в правительстве Японии написала, что правительство страны хочет отменить Олимпийские игры в Токио из-за коронавируса.

Ранее в этот день в МОК заверили, что не намерены отказываться от проведения летней Олимпиады в Токио.