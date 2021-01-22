Times узнала о желании властей Японии отменить Олимпиаду в 2021 году

Власти Японии считают, что Олимпийские игры в Токио нужно отменить из-за коронавируса, пишет в четверг, 21 января, газета The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из японского правительства.

По словам собеседника издания, власти негласно согласны с тем, что проведение отложенных на год Игр уже обречено, однако сейчас цель состоит в том, чтобы найти способ объявить о данном решении, сохранив лицо.

«Никто не хочет говорить об этом первым, но все согласны с тем, что это слишком сложно. Лично я не думаю, что она [Олимпиада] состоится», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что Япония после отмены Олимпиады в 2021 году намерена бороться за проведение соревнований в 2032-м.

Ранее в четверг в Международном олимпийском комитете заверили, что не намерены отменять летнюю Олимпиаду в Токио.

Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, отложенными в мирное время. Соревнования должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции они перенесены на год и состоятся 23 июля — 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.