Джентльмены, удачи: кто вышел во второй тур президентских выборов в Чехии

Во второй тур президентских выборов в Чехии вышли экс-председатель военного комитета НАТО Петр Павел и бывший премьер Андрей Бабиш. При этом разрыв между соперниками — меньше 1%. Нынешние выборы подводят черту под эпохой президентства Милоша Земана, руководившего республикой десять лет. Отчасти, отмечают эксперты, голосование выглядит и как референдум по вопросу о том, стоит ли главе государства и дальше превышать представительские полномочия, вступая в клинч с кабинетом министров. Судя по всему, большинство чешских избирателей уже ответили на этот вопрос отрицательно, что заметно повышает шансы Петра Павела на победу во втором туре.

Процентные ставки

Нынешние выборы президента Чехии с самого начала сулили весьма интересную гонку. Претендентов на смену Милошу Земану, стоявшему во главе страны последние десять лет, набралось сразу восемь. Однако реальных претендентов было трое: экс-премьер Андрей Бабиш, генерал чешской армии на пенсии, в прошлом занимавший пост председателя военного комитета НАТО, Петр Павел и экс-ректор Университета Менделя в Брно Дануше Нерудова, ставшая не только первой женщиной-кандидатом, но и самым молодым (ей 44 года) в истории страны претендентом на этот пост.

Джентльмены удачи Кандидаты в президенты Чехии Дануше Нерудова и Петр Павел на дебатах перед президентскими выборами в Праге, Чехия Фото: REUTERS/David W Cerny



Накануне голосования, прошедшего 13 и 14 января, опросы сулили каждому из этой тройки по 26–29% голосов. Однако в итоге Нерудова, которая лидировала в некоторых соцопросах в ноябре, набрала менее 14% голосов. В финал вышли 61-летний Петр Павел и 68-летний Андрей Бабиш. Согласно данным Чешского статистического управления, первый победил в первом туре, набрав 35,4%, тогда как второму отошло 34,99%.

Помимо того что Андрей Бабиш занимал пост премьера в 2017–2021 годах, он всегда был известен в стране как крупный предприниматель, медиамагнат и владелец агрохолдинга. В недалеком прошлом его обвиняли в сокрытии владения компанией, чтобы получить более €2 млн субсидий Евросоюза на строительство конференц-центра недалеко от Праги. И в начале избирательной кампании многие в Чехии, включая премьера Петра Фиалу, открыто обвиняли Бабиша в том, что реальное стремление стать хозяином Пражского града (как именуется резиденция президента) мотивировано желанием обеспечить себе иммунитет от судебного преследования.

Но суд в итоге снял с экс-премьера все обвинения, что, очевидно, несколько подстегнуло его рейтинг.

Петр Павел в подобных скандалах замешан не был. Ему не раз припоминали прошлое членство в коммунистической партии, однако он и не думал скрывать этот факт, равно как и прошлую работу на спецслужбы бывшей Чехословакии. Членский билет в компартии в те времена был необходим для военной карьеры, не раз пояснял Павел. А карьера у него и правда была блестящей: став сначала начальником генштаба армии Чехии, в 2015 году он первым из восточноевропейцев занял должность председателя военного комитета НАТО. Правда, злые языки утверждали, что на этом посту он шпионил за странами НАТО, что Павел неизменно отрицал.

Джентльмены удачи Бывший премьер-министр Чехии и действующий кандидат в президенты Андрей Бабиш и его жена Моника Бабисова Фото: REUTERS/David W Cerny

— Я думаю, у Павела самые высокие шансы победить на выборах во втором туре. У Бабиша есть стабильное ядро сторонников, но большинство чешских избирателей захотят помешать ему стать президентом и проголосуют за его оппонента. Павел в целом приемлем для большинства избирателей, его военная карьера и акцент на стабильности пойдут ему на пользу в эти неспокойные времена, — сказал «Известиям» профессор факультета социальных наук Карлова университета Ян Мисслер.

К слову, третий и четвертый финалисты гонки — Дануше Нерудова и Павел Фишер — уже призвали своих избирателей голосовать за генерала, что в случае «послушания» их электората сулит добавить Петру Павелу немалое количество очков.

Бой с тенью Земана

Павел во многом построил свою кампанию на проевропейской позиции и ценностях либеральной демократии (например, поддержал легализацию ныне запрещенных в Чехии однополых браков), а также неоднократно заявлял о поддержке Украины.

Бабиш, которого, как и его соперника, никогда нельзя было заподозрить в симпатиях к Москве, также не раз подчеркивал верность общему курсу Евросоюза и НАТО, но при этом критиковал объем поддержки, которую Чешская Республика оказывает украинским военным и украинским беженцам (а последних в Чехии уже более 400 тыс. человек). Впрочем, в ходе избирательной кампании экс-премьер максимально избегал тем Украины и России, концентрируясь на внутренних проблемах страны.

Джентльмены удачи Кандидат в президенты Чехии, бывший председатель военного комитета НАТО и генерал чешской армии Петр Павел Фото: REUTERS/Jiri Skacel

Немаловажным в глазах многих избирателей наверняка стал и предполагаемый стиль президентства будущего главы государства. Чехия — парламентская республика, и реальная исполнительная власть по Конституции принадлежит премьер-министру, тогда как президенту отведены представительские функции.

Тем не менее 78-летний президент Милош Земан, официально покидающий пост 8 марта, неоднократно превышал свои конституционные права, активно вмешиваясь в «епархию» главы правительства, вызывая восхищение у одних и резкую критику у других. Так, Земан призывал улучшить отношения с Россией и Китаем (хотя после событий на Украине в феврале 2022 года Москву он осудил) и часто выступал с антииммигрантскими и антимусульманскими комментариями.

— Некоторые чешские избиратели поддерживали политический стиль Земана, рассматривая его как способ выразить недовольство правым консенсусом пражских элит, что было причиной того, что он дважды побеждал на всенародных выборах. Но как президент он действительно ничего не мог сделать для поддержки простых людей. А его предыдущая поддержка идеи улучшения связей с Россией дала обратный эффект после конфликта на Украине, — отметил Ян Мисслер.

И если Петр Павел заявил, что пришел в политику, чтобы «восстановить целостность» института президентства и обратить вспять внешнеполитические устремления Земана, то Бабиш, чью кандидатуру, к слову, поддержал Милош Земан, многими воспринимается как продолжатель линии уходящего главы государства.

— Что касается политического стиля Бабиша, он будет представлять преемственность с «земанизмом», а Павел — более умеренный подход в духе нынешнего президента Словакии Зузаны Чапутовой. И даже для некоторых избирателей, которым не нравится правительство Фиалы, Бабиш был бы неприемлем. В качестве президента и со своей партией АNО («Акция недовольных граждан»), являющейся главной оппозиционной силой в парламенте, он стал бы заклятым врагом Фиалы, — отметил чешский эксперт.

Джентльмены, удачи Президент Чехии Милош Земан проголосовал на президентских выборах в Лани Фото: TASS/Zuma

Схожего мнения придерживаются и другие эксперты. В частности, аналитик по Восточной Европе компании Verisk Maplecroft Капуцин Мэй заметила Financial Times, что Бабиш будет «как можно более политически вовлеченным» президентом, что подорвет правящую коалицию, тогда как победа Павела обеспечит «более стабильное формирование политики, поскольку правящая коалиция будет опираться на поддерживающего ее президента».

Насколько эти прогнозы воплотятся в жизнь, станет понятно уже в конце месяца — второй тур президентских выборов намечен на 27 и 28 января.