Реклама
Прямой эфир
Мир
В Харькове заявили об обесточивании большинства районов
Общество
Путин назвал невосполнимой утратой смерть Инны Чуриковой
Политика
Пушилин опроверг информацию о переносе столицы ДНР из Донецка в Мариуполь
Мир
Бабиш и Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии
Общество
Вильфанд спрогнозировал до +6 градусов в Москве на следующей неделе
Общество
Путин направил соболезнования родным умершей Инны Чуриковой
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Винницкой области
Общество
В Минкультуры выразили соболезнования в связи со смертью Чуриковой
Мир
В Турции сочли неэффективными меры Запада против России
Общество
Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище
Общество
«Ленком» отменил спектакли на 14 и 17 января из-за смерти Инны Чуриковой
Общество
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Бабиш и Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии

Андрей Бабиш лидирует в первом туре президентских выборов в Чехии, на втором месте — Петр Павел
0
Фото: REUTERS/David W Cerny
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший премьер-министр и председатель движения АНО («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш лидирует в первом туре президентских выборов в Чехии. Об этом 14 января сообщает информационное агентство СTK.

«Вместе» весело шагать: выборы в Чехии принесли большинство либералам
Стоит ли ждать перемен в отношениях Праги и Москвы после ухода Андрея Бабиша

После подсчета результатов голосования на 70% участков Бабиш набирает 37,8% голосов, экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел — 32,7%. Явка в первом туре составила, по предварительным данным, 67,1%. Никто из остальных шести претендентов уже не сможет их догнать по результатам первого тура.

На третьем месте оказалась бывший ректор Университета Менделя Дануше Нерудова.

Первый тур президентских выборов в Чехии прошел в пятницу и субботу, 13 и 14 января. Всего в президентской гонке участвуют восемь кандидатов. Для того чтобы возглавить страну, одному из них необходимо получить не менее 50% голосов избирателей.

2 января Петр Павел, по данным опроса агентства Median, лидировал в битве за пост президента Чехии. На втором месте находился Андрей Бабиш, известный своей критикой в адрес Евросоюза.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023