Бабиш и Павел выходят во второй тур выборов президента Чехии
Бывший премьер-министр и председатель движения АНО («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш лидирует в первом туре президентских выборов в Чехии. Об этом 14 января сообщает информационное агентство СTK.
После подсчета результатов голосования на 70% участков Бабиш набирает 37,8% голосов, экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел — 32,7%. Явка в первом туре составила, по предварительным данным, 67,1%. Никто из остальных шести претендентов уже не сможет их догнать по результатам первого тура.
На третьем месте оказалась бывший ректор Университета Менделя Дануше Нерудова.
Первый тур президентских выборов в Чехии прошел в пятницу и субботу, 13 и 14 января. Всего в президентской гонке участвуют восемь кандидатов. Для того чтобы возглавить страну, одному из них необходимо получить не менее 50% голосов избирателей.
2 января Петр Павел, по данным опроса агентства Median, лидировал в битве за пост президента Чехии. На втором месте находился Андрей Бабиш, известный своей критикой в адрес Евросоюза.