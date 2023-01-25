Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции обвинили НАТО в разворачивании мировой войны поставками танков Киеву
Общество
Сенатор Долгов призвал лишить Слепакова заработка
Армия
Балицкий заявил о подготовке ВСУ попытки контрнаступления на запорожском направлении
Мир
Зеленский привел в действие решение СНБО о санкциях против священников УПЦ
Политика
В Госдуме указали на раздвоение личности у киевского режима
Мир
Германия закупит по просьбе Украины устройство для поиска следов химоружия
Мир
В аэропорту Берлина отменили все рейсы из-за забастовки персонала
Мир
Правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2
Общество
В Севастополе задержан участник запрещенного в РФ украинского батальона
Общество
Экс-депутата Илью Пономарева внесли в перечень террористов и экстремистов
Спорт
Теннисист Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Australian Open
Общество
В Москве приступили к отделочным работам на станции «Университет дружбы народов»

В генштабе Чехии допустили частичную мобилизацию в случае военного конфликта

0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальник генштаба чешской армии 25 января заявил, что в случае военного конфликта в Европе понадобится частичная мобилизация.

«Если мы будем <...> с кем-то в обозримом будущем воевать <...> кроме неких террористических групп, то это будет Россия», — заявил Ржегка в интервью агентству ЧТК.

«Запад поставил на свою войну против России очень многое»
Лавров подвел итоги деятельности российской дипломатии в 2022 году

Он отметил, что потенциальный конфликт НАТО и России на восточном фланге альянса моментально коснулся бы Чехии и армией в этом случае не обойтись.

«Необходимо будет как минимум провести частичную мобилизацию, как людей, так и материальных средств», — сказал Ржегка.

По его мнению, после ситуации на Украине общественность теперь допускает возможность длительного военного конфликта против сильного противника.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что убежденность ряда западных политиков в том, что, продолжая конфликт на Украине, можно обеспечить безопасность европейского континента, абсурдна.

На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус назвал целью ФРГ создание самой сильной и хорошо оснащенной армии в Евросоюзе.

В конце декабря 2022 года польское министерство обороны заявило о планах в 2023 году призвать на военную службу 250 тыс. солдат запаса. Их начали приглашать в военкоматы и вручать уведомления о мобилизации.

В июне командующий армией Великобритании генерал Патрик Сандерс сказал, что британские войска должны быть готовы «еще раз воевать в Европе», чтобы помочь Украине в противостоянии с Россией.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023