Начальник генштаба чешской армии 25 января заявил, что в случае военного конфликта в Европе понадобится частичная мобилизация.

«Если мы будем <...> с кем-то в обозримом будущем воевать <...> кроме неких террористических групп, то это будет Россия», — заявил Ржегка в интервью агентству ЧТК.

Он отметил, что потенциальный конфликт НАТО и России на восточном фланге альянса моментально коснулся бы Чехии и армией в этом случае не обойтись.

«Необходимо будет как минимум провести частичную мобилизацию, как людей, так и материальных средств», — сказал Ржегка.

По его мнению, после ситуации на Украине общественность теперь допускает возможность длительного военного конфликта против сильного противника.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что убежденность ряда западных политиков в том, что, продолжая конфликт на Украине, можно обеспечить безопасность европейского континента, абсурдна.

На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус назвал целью ФРГ создание самой сильной и хорошо оснащенной армии в Евросоюзе.

В конце декабря 2022 года польское министерство обороны заявило о планах в 2023 году призвать на военную службу 250 тыс. солдат запаса. Их начали приглашать в военкоматы и вручать уведомления о мобилизации.

В июне командующий армией Великобритании генерал Патрик Сандерс сказал, что британские войска должны быть готовы «еще раз воевать в Европе», чтобы помочь Украине в противостоянии с Россией.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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