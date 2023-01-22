Глава минобороны Германии заявил о цели создать сильнейшую армию в ЕС

Главной целью нынешнего руководства министерства обороны Германии является создание самой сильной и оснащенной армии в Евросоюзе. Об этом в субботу, 21 января, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Bild am Sonntag.

«Германия является крупнейшей экономикой в ​​Европе, поэтому нашей целью также должно быть создание самой сильной и лучше всего оснащенной армии в ЕС», ― ответил Писториус на вопрос журналиста об основных целях его команды.

Глава минобороны ФРГ подчеркнул, что тем не менее достичь поставленной цели за три года будет невозможно, поскольку для этого надо еще несколько лет.

«Моя работа сейчас состоит в том, чтобы проложить курс к поворотному моменту, чтобы добиться успеха», ― добавил Писториус.

Ранее в тот же день Борис Писториус заявил о планах в ближайшее время посетить Украину. В то же время министр добавил, что окончательного решения о его визите еще не принято.

17 января стало известно, что Борис Писториус, который до этого был министром внутренних дел Нижней Саксонии, 19 января станет новым главой минобороны ФРГ. Он сменит ушедшую в отставку Кристину Ламбрехт. Как отмечал журнал der Spiegel, Писториус обладает большими политическими амбициями. В Нижней Саксонии он считался одним из самых популярных министров, занимая этот пост с 2013 года.

До этого, 11 января, издание Wirtschaftskurier сообщило, что поставленная бундестагом задача увеличить численность немецких военных до 203 тыс. человек к 2025 году стала под вопрос. Еще с середины 1980-х годов численность военных в ФРГ стабильно снижалась.

4 января лидеры крупнейшего оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц и Маркус Зедер потребовали отставки главы министерства обороны ФРГ Кристин Ламбрехт. Недоумение вызвало ее новогоднее видеообращение, в котором министр обороны делилась личными впечатлениями о ситуации на Украине.

В конце декабря 2022 года уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что у немецкой армии критически не хватает практически всех видов вооружения по причине того, что множество оружия было передано Украине.

Она уточнила, что это касается как личного снаряжения в виде шлемов, рюкзаков, бронежилетов, так и различного оборудования и техники — от радиостанций до боеприпасов для танков.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Киева на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Москва осуждает поставки вооружения украинской стороне. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, продолжая накачивать киевский режим оружием, Германия собственноручно сделала себя стороной конфликта на Украине.