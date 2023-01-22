Реклама
Прямой эфир
Мир
В РПЦ назвали репрессиями дело против наместника Киево-Печерской лавры
Мир
Американский политик высмеяла голод на Украине на фоне проблем в США
Мир
NYT написала о страхе во Франции после публикации романа о Путине
Экономика
Инвестсоветник предрек укрепление рубля на фоне падения доллара
Мир
Во Франции назвали «позорным маскарадом» просьбу Зеленского о танках
Мир
В США заявили о серьезных разногласиях Украины и Запада из-за танков
Мир
В США назвали поставки ЗРК Patriot Украине дорогостоящей ошибкой
Мир
Полиция Перу задержала более 200 протестующих в Лиме при разгоне их лагеря
Армия
Артиллерист РФ предсказал неизбежный провал ВСУ под Кременной
Мир
CNN сообщил о шести новых секретных документах в доме Джо Байдена
Общество
«Аэроэкспресс» отменил несколько рейсов в аэропорт Внуково из-за ремонта
Мир
Глава минобороны Германии пообещал приехать на Украину в течение месяца
Сюжет:

Глава минобороны Германии заявил о цели создать сильнейшую армию в ЕС

Писториус назвал целью ФРГ создание самой сильной и хорошо оснащенной армии в ЕС
0
Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главной целью нынешнего руководства министерства обороны Германии является создание самой сильной и оснащенной армии в Евросоюзе. Об этом в субботу, 21 января, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Bild am Sonntag.

Дорогая передача: почему поставки боевой техники Украине из ФРГ забуксовали
И как партнеры по НАТО склоняют Берлин отправить Киеву тяжелое вооружение

«Германия является крупнейшей экономикой в ​​Европе, поэтому нашей целью также должно быть создание самой сильной и лучше всего оснащенной армии в ЕС», ― ответил Писториус на вопрос журналиста об основных целях его команды.

Глава минобороны ФРГ подчеркнул, что тем не менее достичь поставленной цели за три года будет невозможно, поскольку для этого надо еще несколько лет.

«Моя работа сейчас состоит в том, чтобы проложить курс к поворотному моменту, чтобы добиться успеха», ― добавил Писториус.

Ранее в тот же день Борис Писториус заявил о планах в ближайшее время посетить Украину. В то же время министр добавил, что окончательного решения о его визите еще не принято.

17 января стало известно, что Борис Писториус, который до этого был министром внутренних дел Нижней Саксонии, 19 января станет новым главой минобороны ФРГ. Он сменит ушедшую в отставку Кристину Ламбрехт. Как отмечал журнал der Spiegel, Писториус обладает большими политическими амбициями. В Нижней Саксонии он считался одним из самых популярных министров, занимая этот пост с 2013 года.

До этого, 11 января, издание Wirtschaftskurier сообщило, что поставленная бундестагом задача увеличить численность немецких военных до 203 тыс. человек к 2025 году стала под вопрос. Еще с середины 1980-х годов численность военных в ФРГ стабильно снижалась.

4 января лидеры крупнейшего оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц и Маркус Зедер потребовали отставки главы министерства обороны ФРГ Кристин Ламбрехт. Недоумение вызвало ее новогоднее видеообращение, в котором министр обороны делилась личными впечатлениями о ситуации на Украине.

В конце декабря 2022 года уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что у немецкой армии критически не хватает практически всех видов вооружения по причине того, что множество оружия было передано Украине.

Она уточнила, что это касается как личного снаряжения в виде шлемов, рюкзаков, бронежилетов, так и различного оборудования и техники — от радиостанций до боеприпасов для танков.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Киева на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Москва осуждает поставки вооружения украинской стороне. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, продолжая накачивать киевский режим оружием, Германия собственноручно сделала себя стороной конфликта на Украине.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023