В ФРГ признали невозможность увеличить число военных до 203 тыс. человек до 2025 года

Реализация поставленной Берлином цели увеличить численность военных в бундесвере к 2025 году до 203 тыс. человек встала под вопрос. Она была скорректирована в сторону уменьшения, пишет в среду, 11 января, издание Wirtschaftskurier.

«Наша стратегическая цель в настоящее время состоит в том, чтобы к 2031 году довести численность солдат примерно до 203 тыс. человек», — приводятся в материале слова пресс-секретаря минобороны ФРГ.

По имеющейся информации, численность армии Германии постепенно снижается. В конце 1980-х годов в бундесвере было около полумиллиона солдат. С 2011 года в Германии отменена всеобщая воинская обязанность. Сейчас численность армии в стране составляет 183 тыс. человек.

Несмотря на то, что сам бундесвер в связи с ситуацией на Украине хочет «быстро и гибко реагировать на изменения в среде политики безопасности», после начала специальной военной операции число людей, отказывающихся служить в рядах армии, Германии увеличилось в пять раз.

Ранее, 27 декабря, экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил «Известиям», что на данный момент армия Германии находится в самом плачевном состоянии за всё время существования после Второй мировой войны и в оборонительной войне боеприпасов у Германии хватило бы на 82 часа.

4 января Лидеры крупнейшего оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц и Маркус Зедер потребовали отставки главы министерства обороны ФРГ Кристин Ламбрехт. Недоумение вызвало ее новогоднее видеообращение, в котором министр обороны делилась личными впечатлениями о ситуации на Украине.

8 декабря газета Politico сообщила, что в Германии рассматривают возможность ухода Ламбрехт в отставку. Причиной недовольства стали проблемы с запасами снарядов в армии, невыполненные обещания по расходам на оборону и отложенная сделка по закупке истребителей F-35 в США.