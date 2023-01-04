В ФРГ потребовали отставки главы минобороны Кристин Ламбрехт

Лидеры крупнейшего оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц и Маркус Зедер потребовали отставки главы министерства обороны ФРГ Кристин Ламбрехт. Об этом в среду, 4 января, сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Политики считают, что снятие Ламбрехт с ее должности — вполне логичный выход из скандала вокруг новогоднего обращения министра.

«Как долго канцлер [Германии Олаф Шольц] хочет на это смотреть? Каждый час пребывания госпожи Ламбрехт на посту ослабляет авторитет канцлера <…> со времени этого новогоднего видео вся Германия качает головой, не только наши солдаты, эксперты по вопросам обороны во всем мире теряют дар речи от того, насколько неуклюжим и некомпетентным может выглядеть министр в нашей стране», — сказал Мерц.

Ламбрехт цепляется за свой пост сильнее, чем климатический клей на улице, добавил Зедер.

«Министр должна наконец уйти в отставку — или быть уволенной. Канцлер назначил Ламбрехт, теперь он должен также решить эту кадровую проблему <…> Наши солдаты не заслуживали такого министра», — высказался глава ХСС.

2 января газета Die Welt сообщила о том, что Ламбрехт вызвала критику своим неоднозначным новогодним видеообращением. В соцсетях она опубликовала видеозапись с поздравлением с Новым годом, но его качество и содержание вызвали недоумение у пользователей Сети. Речь Ламбрехт заглушалась гремевшими на фоне петардами. Она не надела микрофон, из-за чего некоторые слова было невозможно услышать. Кроме того, высказываясь о конфликте на Украине, она поделилась личными впечатлениями.

Во время своего видеообращения Ламбрехт подчеркнула, что «в центре Европы бушуют боевые действия. Было много особых впечатлений, которые я смогла получить от этого. Много-много встреч с интересными, замечательными людьми».

8 декабря газета Politico сообщила, что в Германии рассматривают возможность ухода Ламбрехт в отставку. Причиной недовольства работой министра стали проблемы с запасами снарядов в армии, невыполненные обещания по расходам на оборону и отложенная сделка по закупке истребителей F-35 в США.

Ламбрехт занимает пост министра обороны Германии с осени 2021 года.