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Экс-депутат бундестага рассказал о плачевном состоянии бундесвера

Экс-депутат бундестага Гердт: в оборонительной войне у Германии хватило бы боеприпасов на 82 часа
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил «Известиям», что в настоящее время вооруженные силы Германии находятся в самом плачевном состоянии за все время существование после Второй мировой войны.

Таким образом он прокомментировал призыв председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью RND выработать долгосрочную стратегию по оказанию военной помощи Украине.

«Бундесвер находится в самом плачевном состоянии за всё время существования после войны, потому что находящиеся у власти министры обороны были больше озабочены созданием третьего туалета в казарме для тех, кто еще не определился, кто он сегодня — мальчик или девочка. Такая идеологическая окраска плюс жесткая борьба против патриотизма — убивает в армии всё. Солдат не может защищать Родину, которую он не имеет права любить», — сказал экс-депутат.

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Гердт подчеркнул, что оснащение армии находится «на катастрофическом уровне». По его словам, в оборонительной войне боеприпасов у Германии хватило бы на 82 часа.

«При этом сейчас всё отдавать Украине…Будем говорить что Штрак-Циммерман — лоббист, лоббист высокого размера, о коррупционной составляющей там просто уже никто не говорит. Поэтому ей глубоко наплевать на состояние бундесвера, надо успеть набить карманы, пока всё не развалилось», — заключил экс-депутат.

22 декабря стало известно, что Германия передала Украине бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2, машину скорой помощи, 13 автомобилей пограничной службы и два вилочных погрузчика.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия собственноручно сделала себя стороной конфликта на Украине, продолжая накачивать киевский режим оружием и инициативно занимаясь функцией координатора экономической войны.

До этого, в декабре, Германия поставила на Украину дополнительные снаряды для систем противовоздушной обороны IRIS-T. В обновленный список оружия и техники, предоставленных Киеву, вошли также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, 30 тыс. боеприпасов для гранатометов калибра 40 мм, 5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и четыре машины скорой помощи.

Также Берлин сообщил об отправке Киеву 20 бронетранспортеров Dingo и двух большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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