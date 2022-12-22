Германия передала Украине БРЭМ Bergepanzer и машину скорой помощи

Германия передала Украине бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) Bergepanzer 2 и машину скорой помощи. Это следует из списка военной помощи Киеву, опубликованного в четверг, 22 декабря, на сайте правительства ФРГ.

Также Германия передала Украине еще 13 автомобилей пограничной службы и два вилочных погрузчика.

Таким образом, ФРГ поставило Киеву всего 13 машин БРЭМ, 78 автомобилей пограничной службы, 35 машин скорой помощи и шесть вилочных погрузчика. Помимо этого, были переданы грузовики, большегрузные автопоезда, надводные дроны, бронированные мостоукладчики, спальные мешки и другое.

«Правительство Германии поддерживает украинскую армию в тесном сотрудничестве со своими партнерами и союзниками», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия собственноручно сделала себя стороной конфликта на Украине, продолжая накачивать киевский режим оружием и инициативно занимаясь функцией координатора экономической войны.

15 декабря Германия поставила на Украину дополнительные снаряды для систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. В обновленный список оружия и техники, предоставленных Киеву, вошли также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, 30 тыс. боеприпасов для гранатометов калибра 40 мм, 5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и четыре машины скорой помощи.

8 декабря Берлин сообщил об отправке Киеву 20 бронетранспортеров Dingo и двух большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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