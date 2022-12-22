Германия собственноручно сделала себя стороной конфликта на Украине, заявила 22 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что Берлин из-за выбранного курса внешней политики не может быть «честным брокером» между Москвой и Киевом.

«Руководство ФРГ продолжает накачивать киевский режим оружием, инициативно пытается заниматься функцией координатора экономической войны, проводимой Европейским союзом против нашей страны. Германия, по сути, собственноручно сделала себя стороной конфликта, поэтому не может рассчитывать на роль честного брокера», — пояснила она на брифинге.

17 декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против прекращения огня на Украине и в Донбассе на российских условиях. По ее мнению, такой вариант не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот». Однако с мнением политика не согласились немцы, за что и раскритиковали.

10 декабря глава франко-германского оборонного холдинга KNDS Франк Хаун выразил мнение о том, что военный потенциал Германии на фоне поставок оружия на Украину истощился настолько, что армия страны в случае необходимости смогла бы защитить лишь небольшой по размеру город.

Еще 3 сентября издание Junge Welt сообщило, что Германия фактически «находится в состоянии войны» с Россией, поставляя оружие Украине.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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