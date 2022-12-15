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Германия передала Украине дополнительные ракеты для системы ПВО IRIS-T

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Фото: Global Look Press/Wolfgang Kumm
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Германия поставила на Украину дополнительные снаряды для систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом 15 декабря сообщило правительство ФРГ.

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В обновленный список оружия и техники, предоставленных Киеву, вошли также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, 30 тыс. боеприпасов для гранатометов калибра 40 мм, 5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, четыре машины скорой помощи и 18 грузовиков со сменным кузовом.

11 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с Германией не удалось договориться о поставках танков Leopard 2. Он выразил недоумение, почему Германия медлит с поставками Leopard 2, поскольку, по его мнению, эта техника могла бы дать Украине военное преимущество в конфликте, что в интересах как самой Украины, так и ее западных партнеров.

Ранее, 8 декабря, Берлин сообщил об отправке Киеву 20 бронетранспортеров Dingo и двух большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh.

2 декабря в ФРГ рассказали о планах в следующем году передать Украине семь зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые изначально подлежали утилизации. Мюнхенская машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann GmbH уже начала ремонт боевых машин и планирует закончить его к весне.

Ранее, 28 ноября, представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что стране не хватает боеприпасов из-за активных поставок вооружения в Киев и проблем с распределением бюджета. В перспективе власти хотят потратить €20 млрд на восполнение дефицита.

До этого, 23 ноября, глава минобороны страны Кристина Ламбрехт указала на приближающуюся границу поставок вооружений. По ее словам, Германия вынуждена отклонять просьбы некоторых стран об оказании новой военной помощи. Однако она заявила, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину.

Западные государства усилили военную поддержку Киева после начала спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом эксперты и представители этих государств уже констатируют истощение военных запасов. Россия, в свою очередь, многократно подчеркивала, что накачивание оружием Украины фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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