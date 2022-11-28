ФРГ потратит €20 млрд на покрытие дефицита боеприпасов из-за поставок на Украину

Правительству ФРГ на фоне поставок вооружения на Украину и проблем с распределением бюджета не хватает боеприпасов, в перспективе власти хотят потратить €20 млрд из бюджета на восполнение дефицита. Об этом на брифинге в понедельник, 28 ноября, сообщил представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт.

Он уточнил, что для решения этого вопроса канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник проведет совещание с министерствами и советниками.

Хебештрайт отметил, что это будет скорее рутинная встреча на уровне чиновников, однако не стал отрицать, что темой совещаний станет дефицит в бундесвере.

«Конечно же, по существу будет обсуждаться вопрос боеприпасов, который нас занимает. Речь в перспективе о том, что федеральное правительство и бундестаг хотят потратить €20 млрд бюджета, чтобы пополнить запасы», — заявил он.

23 ноября глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о приближении страны к границам поставок вооружений. По ее словам, Германия вынуждена отклонять просьбы некоторых стран об оказании новой военной помощи. Однако Ламбрехт заявила, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину.

19 ноября стало известно, что Киев получил от Берлина 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, ранее обещанных украинской стороне. Как отмечалось, они используются для защиты украинской критической инфраструктуры.

Ранее, 24 октября, Шольц заявил, что Германия в ближайшее время поставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T. Он напомнил, что Германия ранее уже передавала Киеву систему ПВО IRIS-T, а также зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки.

Несколькими днями ранее канцлер Германии отметил, что почти треть немцев недовольна поставками оружия на Украину и санкциями против РФ. Однако он заверил, что правительство ФРГ продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную.

Германия и другие государства Европы увеличили поставки оружия Украине на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. РФ многократно подчеркивала, что таким образом страны Запада становятся де-факто участниками конфликта.

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