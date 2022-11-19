В посольстве ФРГ сообщили о передаче Украине 30 обещанных зениток Gepard

Киев получил от Берлина 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, ранее обещанных украинской стороне. Об этом 19 ноября на своей странице в Twitter сообщило посольство Германии на Украине.

Как отмечается в сообщении, с момента начала спецоперации России на Украине Киеву били поставлены 30 таких СЗУ, они используются для защиты украинской критической инфраструктуры

В июне власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 ЗСУ Gepard, о которых идет речь, система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, РСЗО MARS и другие вооружения.

24 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия в ближайшее время поставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T. Он напомнил, что ФРГ ранее уже передавала Киеву систему IRIS-T, а также зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки.

В августе стало известно, что на Украину прибыли ракетные системы залпового огня MARS II, поставленные Германией. MARS II является немецкой версией M270 MLRS американского производства.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».